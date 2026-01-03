PSG : L'arrivée de ce phénomène est annulée !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le Sénégal a affronté le Soudan en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En cas d'élimination des Lions de la Teranga, Ibrahim Mbaye aurait retrouvé le PSG ce week-end. Toutefois, les hommes de Pape Thiaw ont validé leur ticket pour le prochain tour de la CAN.

Ayant terminé à la première place du groupe D, devant la RD Congo, le Bénin et le Bostwana, le Sénégal a composté son billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Opposés au Soudan - troisième de la poule E - les Lions de la Teranga se sont fait peur.

CAN : Le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale Pour le compte des huitièmes de finale de la CAN, le Sénégal s'est frotté au Soudan ce samedi après-midi. Mené au score dès la 6ème minute de jeu, les hommes de Pape Thiaw ont réussi à renverser la rencontre. En effet, les Lions de la Teranga se sont finalement imposés 3-1, grâce à un doublé de Pape Gueye et à une réalisation d'Ibrahim Mbaye. Le PSG va donc devoir patienter avant de pouvoir retrouver son crack de 17 ans.