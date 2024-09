PSG : L’annonce surprise de Luis Enrique qui va faire polémique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la polémique enfle concernant les cadences infernales dans le football moderne, Luis Enrique a donné un avis totalement inverse à celui affiché par de nombreux joueurs dont Rodri. L'entraîneur du PSG refuse de se plaindre et se dit même très enthousiaste à l'idée de dispute la Coupe du monde des clubs en fin de saison.

Depuis plusieurs semaines, les acteurs du football se plaint du calendrier de plus en plus chargé notamment avec l'ajout de matches de Ligue des champions, ainsi que la création du Mondial des clubs qui aura lieu en fin de saison. Rodri et Pep Guardiola ont notamment affiché leur mécontentement, le milieu de terrain n'hésitant pas à menacer de faire grève. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique se montre beaucoup moins inquiet, notamment parce que le calendrier en France est moins chargé.

Mbappé - PSG : Luis Enrique est attendu au tournant ! https://t.co/sXsjF7ZNdr pic.twitter.com/fe16ZG8dSx — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

«Notre calendrier est un peu moins chargé»

« Sans aucun doute. Ce sont aux acteurs de parler. Je suis d’accord sur le fait que le calendrier est surchargé, mais en particulier le leur. Le nôtre est un peu moins chargé parce que nous avons deux équipes en moins en Ligue 1, donc quatre matches en moins. Mais bien sûr que je suis favorable à un calendrier moins chargé », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Le Mondial des clubs ? C’est une compétition très attractive»

« Mais nous, on est dans une meilleure situation. Le Mondial des clubs ? Ce n’est qu’une fois tous les quatre ans… Je crois que c’est une compétition très attractive, tout le monde veut la jouer, même les joueurs. Donc oui je suis d’accord, le calendrier pourrait être réduit, et cela permettrait de mieux prendre soin des joueurs. Mais notre panorama est différent du football anglais ou espagnol. Je partage leur avis, mais dans ma situation, je n’ai pas le droit de me plaindre », ajoute Luis Enrique.