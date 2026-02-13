PSG : La fête est finie, le rappel à l'ordre d'Ousmane Dembélé !

Dimanche soir, le PSG avait confirmé son retour en puissance avec une victoire historique face à l’OM (5-0) du côté du Parc des Princes. Cependant, Paris a chuté lourdement sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi (3-1)… Clairement, la prestation des Parisiens n’a pas plu du tout à Ousmane Dembélé, qui n’a pas mâché ses mots au coup de sifflet final.
Luis Enrique avait pourtant prévenu. Suite à la belle fête offerte par le PSG face à l’OM dimanche dernier, le coach espagnol conservait sa lucidité : hors de question de faire preuve de relâchement à ce moment de la saison. « Si on est de retour, c’est très bien, parce que c’est le moment le plus important de la saison. L’essentiel c’est de gagner à Rennes pour continuer à mettre la pression sur Lens et Lyon. C’est notre travail, notre objectif », déclarait ainsi l’entraîneur parisien en conférence de presse.
Le PSG chute à Rennes !
Cependant, ce vendredi soir, Paris a été cueilli à froid. Le champion d’Europe a été battu par le Stade Rennais (3-1). Malgré un but d’Ousmane Dembélé, le PSG n’a clairement pas proposé assez afin de remporter la rencontre, et se retrouve désormais à la portée du RC Lens au classement. A l’issue de la rencontre, le Ballon d’Or 2025 a fait preuve de beaucoup de lucidité, en profitant pour mettre en garde ses partenaires.
« La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On est très mal rentrés dans le match. Après je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut », a ainsi confié Ousmane Dembélé ce vendredi soir au micro de Ligue 1 +.