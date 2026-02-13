PSG : La fête est finie, le rappel à l'ordre d'Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche soir, le PSG avait confirmé son retour en puissance avec une victoire historique face à l’OM (5-0) du côté du Parc des Princes. Cependant, Paris a chuté lourdement sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi (3-1)… Clairement, la prestation des Parisiens n’a pas plu du tout à Ousmane Dembélé, qui n’a pas mâché ses mots au coup de sifflet final.

Luis Enrique avait pourtant prévenu. Suite à la belle fête offerte par le PSG face à l’OM dimanche dernier, le coach espagnol conservait sa lucidité : hors de question de faire preuve de relâchement à ce moment de la saison. « Si on est de retour, c’est très bien, parce que c’est le moment le plus important de la saison. L’essentiel c’est de gagner à Rennes pour continuer à mettre la pression sur Lens et Lyon. C’est notre travail, notre objectif », déclarait ainsi l’entraîneur parisien en conférence de presse.

Le PSG chute à Rennes ! Cependant, ce vendredi soir, Paris a été cueilli à froid. Le champion d’Europe a été battu par le Stade Rennais (3-1). Malgré un but d’Ousmane Dembélé, le PSG n’a clairement pas proposé assez afin de remporter la rencontre, et se retrouve désormais à la portée du RC Lens au classement. A l’issue de la rencontre, le Ballon d’Or 2025 a fait preuve de beaucoup de lucidité, en profitant pour mettre en garde ses partenaires.