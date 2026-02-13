PSG : La réponse de Luis Enrique à Dembélé, «c’est fini… »

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu en bonne forme ces derniers temps, le PSG a de nouveau subi un coup d’arrêt cette saison. Le club parisien s’est lourdement incliné (3-1) sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi soir. Une défaite qui n’a pas du tout plu à Ousmane Dembélé, très cru dans sa prise de parole au coup de sifflet final. Dans la foulée, Luis Enrique lui a répondu sans détour.

Le PSG à la merci du RC Lens. Si le club parisien souhaitait poursuivre sur sa bonne lancée en championnat, les hommes de Luis Enrique ont été cueillis à froid ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais. Minés par un Brice Samba de retour au haut niveau, les Parisiens se sont inclinés (3-1) en ayant mal défendu. Forcément, cette défaite n’a pas plu au PSG, et surtout pas à Ousmane Dembélé.

Luis Enrique🇪🇸 répond au propos de Dembélé🇫🇷 après Rennes / PSG



➡️https://t.co/5UdKaQkvYs pic.twitter.com/O9QdZ8qwxY — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 13, 2026

Le gros avertissement de Dembélé sur le PSG « La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On est très mal rentrés dans le match. Après je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut », a ainsi confié l’unique buteur du PSG ce soir au micro de Ligue 1 +.