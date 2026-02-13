PSG : La réponse de Luis Enrique à Dembélé, «c’est fini… »

Revenu en bonne forme ces derniers temps, le PSG a de nouveau subi un coup d’arrêt cette saison. Le club parisien s’est lourdement incliné (3-1) sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi soir. Une défaite qui n’a pas du tout plu à Ousmane Dembélé, très cru dans sa prise de parole au coup de sifflet final. Dans la foulée, Luis Enrique lui a répondu sans détour.
Le PSG à la merci du RC Lens. Si le club parisien souhaitait poursuivre sur sa bonne lancée en championnat, les hommes de Luis Enrique ont été cueillis à froid ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais. Minés par un Brice Samba de retour au haut niveau, les Parisiens se sont inclinés (3-1) en ayant mal défendu. Forcément, cette défaite n’a pas plu au PSG, et surtout pas à Ousmane Dembélé.
Le gros avertissement de Dembélé sur le PSG
« La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On est très mal rentrés dans le match. Après je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut », a ainsi confié l’unique buteur du PSG ce soir au micro de Ligue 1 +.
« Quand un match se termine, les joueurs parlent du résultat en étant encore pleins d’émotions »
En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a répondu à son numéro 10 devant les journalistes. « Je ne joue pas à ce jeu-là. Quand un match se termine, les joueurs parlent du résultat en étant encore pleins d’émotions. Je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club. Et je peux le garantir. On suit un chemin. C’est normal d’être énervé après le match. Je m’occupe de gérer le fait que l’équipe soit toujours au-dessus des individualités, et là-dessus il n’y a aucun doute. À partir du moment où ça change, c’est fini », a ainsi confié Luis Enrique.