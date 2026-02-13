Nasser Al-Khelaïfi : Son nouvel objectif loin du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant remporté la Ligue des Champions avec le PSG en mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Le dirigeant qatari a récemment investi dans un gros projet à l’étranger, et ce dernier lui tient à cœur. S’étant rendu directement sur place au cours des dernières heures, le président parisien a souhaité faire passer un gros message. Explications.

Le PSG est certes la priorité de Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, le président du club parisien dispose également d’autres projets importants dans sa vie. En plus d’être également le dirigeant principal de BeIN Sports, le Qatari est président de l’ECA (Association Européenne des Clubs), et de QSI, propriétaire du PSG. Au cours des derniers mois, QSI a d’ailleurs souhaité se développer dans plusieurs pays européens, et a racheté deux nouveaux clubs.

Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont rendu visite à Eupen



Nasser al-Khelaïfi : « Nous voulons monter en Première Division, créer une équipe qui est capable de jouer, il faut travailler dur pour y arriver, donner 100 % à l'entraînement avec l'entraîneur, le staff. »



« Il…

« Vous êtes des ambassadeurs du club, mais aussi de QSI désormais » Si en 2022, QSI rachetait 20 % des droits du SC Braga au Portugal, en 2025, le propriétaire du PSG décidait de prendre le contrôle du club belge Eupen. Comme le révèle l’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus ce jeudi en Belgique afin de prendre la parole au sein du club. « Nous voulons monter en Première Division, créer une équipe qui est capable de jouer, il faut travailler dur pour y arriver, donner 100 % à l'entraînement avec l'entraîneur, le staff. Il faut être une équipe, une famille et croire en vous, vous allez y arriver. Tous les matches sont importants. Il faut être positif, s'amuser et prendre du plaisir. Nous sommes derrière ce projet, derrière ce club pour vous amener à un autre niveau. Vous êtes des ambassadeurs du club, mais aussi de QSI désormais, avec de grandes ambitions », a ainsi confié le président du PSG, rejoint dans la foulée par Luis Campos.