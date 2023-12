PSG : Il annonce du lourd pour Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Kylian Mbappé vient de fêter ses 25 ans, déjà. Cela fait donc sept ans qu'il a démarré sa carrière professionnelle et l'attaquant du PSG se retrouve donc quasiment à la moitié de sa carrière et Christophe Dugarry se prononce pour l'évolution du capitaine de l'équipe de France pour lequel il annonce du lourd dans les prochaines années. Reste à savoir si cela sera au PSG ou ailleurs.

Lancé dans le grand bain en 2016 à l'AS Monaco, Kylian Mbappé vient de fêter ses 25 ans. Cela fait donc sept ans qu'il empile les buts et impressionne, mais le temps presse et il en est plus ou moins à la moitié de sa carrière. D'ailleurs, à quoi va ressemble sa seconde partie de carrière ? Christophe Dugarry lance les paris.

Dugarry se prononce sur la suite de la carrière de Mbappé

« Comment je vois sa deuxième partie de carrière? Je l’espère excellente. Aujourd’hui pour qu’elle soit réussie cette deuxième partie de carrière, il lui faut au minimum un Ballon d’or. C’est son objectif, il veut battre tous les records. Je ne sais pas s’il les battra, mais je lui souhaite du fond du cœur. Maintenant il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Ses statistiques sont là mais je trouve qu’en termes de plan de carrière, c’est du fouillis, c’est un peu tout et n’importe quoi », confie le champion du monde 1998 au micro de RMC avant d'en rajouter une couche.

