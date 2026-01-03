PSG : Galère à 40M€, son ex annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier pour le poste de gardien de but, et a investi 40M€ pour recruter Lucas Chevalier. Si pour le moment, l’ancien portier du LOSC n’a pas réussi à convaincre, son prédécesseur à Paris Kevin Trapp (2015-2019) estime que ce dernier va inverser la tendance.

Arrivé au PSG afin de prendre la succession de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier connaît des débuts mitigés dans la capitale. Recruté en provenance du LOSC contre 40M€, le portier français a été bousculé dans la hiérarchie par Matvey Safonov, et va devoir se montrer impérial lors des prochaines semaines afin de conserver son statut de numéro un.

Kevin Trapp pas inquiet pour Chevalier Cependant, pas de panique concernant Chevalier. Comme l’a rappelé un ex de la maison en la personne de Kevin Trapp, briller au poste de gardien de but du côté du PSG est la plupart du temps une affaire de temps.