PSG : Galère à 40M€, son ex annonce du lourd !

Cet été, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier pour le poste de gardien de but, et a investi 40M€ pour recruter Lucas Chevalier. Si pour le moment, l’ancien portier du LOSC n’a pas réussi à convaincre, son prédécesseur à Paris Kevin Trapp (2015-2019) estime que ce dernier va inverser la tendance.
Arrivé au PSG afin de prendre la succession de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier connaît des débuts mitigés dans la capitale. Recruté en provenance du LOSC contre 40M€, le portier français a été bousculé dans la hiérarchie par Matvey Safonov, et va devoir se montrer impérial lors des prochaines semaines afin de conserver son statut de numéro un.
Kevin Trapp pas inquiet pour Chevalier
Cependant, pas de panique concernant Chevalier. Comme l’a rappelé un ex de la maison en la personne de Kevin Trapp, briller au poste de gardien de but du côté du PSG est la plupart du temps une affaire de temps.
« Le début c'est toujours compliqué »
« Comme on l'a vu avec tous les gardiens qui sont allés au PSG, Alphonse Areola, Gianluigi Buffon, Gigio Donnarumma, moi… Le début c'est toujours compliqué, il faut un peu de temps d'adaptation et je suis certain que Lucas Chevalier va s'adapter et être très performant dans le futur », a ainsi confié le portier allemand du Paris FC dans des propos rapportés par RMC.