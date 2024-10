PSG : Elle vide son sac après la polémique avec Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Luis Enrique ne s’en est pas caché, il n’est pas le plus grand fan de l’exercice médiatique. Il l’a encore montré ce mardi soir en ne voulant tout simplement pas répondre à une question de Margot Dumont, journaliste pour Canal+. Une séquence lunaire qui vaut aujourd’hui à l’entraîneur du PSG d’être dans la tourmente. Au lendemain de cet épisode, Margot Dumont a pris la parole.

Après la défaite du PSG contre Arsenal, Margot Dumont a souhaité avoir des explications de la part de Luis Enrique sur sa tactique. Le fait est que l’Espagnol n’a tout simplement pas voulu répondre : « Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas ». L’entraîneur du PSG s’est alors retrouvé au coeur de la polémique pour ses propos jugés comme misogynes.

« Je sais très bien qu'après une défaite, parler n'est pas évident »

Ce mercredi, pour L’Equipe, Margot Dumont s’est exprimée sur cette séquence avec Luis Enrique. La journaliste Canal+ a alors confié : « Comment je qualifie les propos de Luis Enrique ? Franchement, je ne les prends pas du tout pour moi mais pour l'ensemble de la profession. Je sais très bien qu'après une défaite, parler n'est pas évident. J'ai joué au foot, et à mon humble niveau, je peux comprendre la difficulté. Je n'étais pas surprise non plus car il avait déjà eu de telles sorties avec d'autres journalistes. Mais ça m'a plus gênée par rapport aux supporters qui attendent aussi des réponses. Nous, nous sommes un lien entre les acteurs et le public. En ne me répondant pas, il ne leur répond pas. Une forme d’irrespect ? Non, pour moi, il y a avant tout de la maladresse. Ce n'est pas un mauvais mec. J'ai déjà discuté avec lui avant ou après une interview, je l’apprécie ».

« J'arrive à lui décrocher un sourire. Mais… »

Margot Dumont a également expliqué : « Mardi soir, je le remercie en off avant l'interview d'être venu. Il me répond : « Je n'avais pas le choix, c'est obligatoire ». Donc je sais que ce ne sera pas simple, mais j'essaye toujours de détendre l'atmosphère et je lui dis que tout ira bien. J'arrive à lui décrocher un sourire. Mais dès la première question, je sens qu'il est énervé et que ce sera compliqué. Pas simple de le relancer après son refus ? Si je n'avais pas eu mon expérience, j'aurais galéré. Mais après tout ce temps passé à travailler bord terrain, j'ai de la répartie. Je me dis aussi que j'aurais peut-être dû formuler mieux ma question, mais on ne peut pas être parfait ».