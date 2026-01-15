PSG : Coup de foudre à l'étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la dernière intersaison, Tom Bischof s'est installé en Bavière après avoir fait ses armes à Hoffenheim. De quoi lui offrir des affiches d'exception en Europe entre autres. S'étant déplacé sur le terrain du PSG à l'automne dernier, le joueur de 20 ans est resté bouche bée devant Vitinha.

A tout juste 20 ans, Tom Bischof fait partie de la nouvelle génération de jeunes talents allemands qui confirment les bonnes promesses placées en eux du côté du Bayern Munich. Recruté par le club bavarois à la dernière intersaison au terme de son engagement contractuel à Hoffenheim, Bischof connaît à présent les grandes soirées européennes en Ligue des champions.

«Depuis notre match contre le Paris Saint-Germain, je dois dire : Vitinha !» Le déplacement du 4 novembre 2025 au Parc des princes en est l'exemple parfait. Sur la pelouse du PSG, le milieu de terrain allemand s'est frotté à un joueur évoluant au même poste que lui, mais se trouvant dans une tout autre dimension à ses yeux : Vitinha. Il est celui qui l'a le plus impressionné, sans aucun doute. « Il y a quelques mois encore, j'aurais répondu Granit Xhaka (NDLR : ex-milieu du Bayer parti à Southampton) . Mais depuis notre match contre le Paris Saint-Germain, je dois dire : Vitinha ! ».