Neymar règle ses comptes avec le PSG, il se fait cartonner

Thomas Bourseau

Neymar aura attendu quelques jours avant d’imiter Lionel Messi. Comme son ancien coéquipier à Paris, le Brésilien s’en est publiquement pris au PSG depuis son départ en soulignant à quel point les deux amis avaient vécu « un enfer » au Paris Saint-Germain. Une sortie qui n’a pas plu à Robert Pirès qui n’a pas mâché ses mots sur les antennes de Canal+.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le PSG. Alors que le projet de démantèlement de la MNM a été mené à bien cet été avec les départs de Lionel Messi et Neymar, les deux anciens joueurs du PSG ne se sont pas faits priés pour vider leur sac sur leur aventure mitigée au sein du club parisien.

«Nous avons vécu un enfer»

Lionel Messi avait livré une interview à Mundo Deportivo dans la foulée de son départ au PSG en juin en disant ne pas avoir été heureux pendant ses deux saisons passées à Paris. Neymar en a fait de même pour Globo ces dernières heures. Le Brésilien a expliqué avec vécu un enfer avec son ami Messi au PSG. « Il est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés ».

«Je les appelle des pleureuses. On est un joueur professionnel et on doit savoir gérer la pression»