Mercato - PSG : Un proche de Campos prépare un transfert mystère !

Lors du prochain mercato d'hivernal, le PSG aimerait recruter un défenseur axial droit afin d'épauler Marquinhos. Actuellement sous contrat avec le RC Lens, Abdukodir Khusanov coche toutes les cases et pourrait recevoir une proposition. Un autre joueur évoluant en Premier League, dont le nom n'a pas filtré, serait aussi visé.

Les priorités du mercato hivernal sont déjà définies au PSG. Un ailier et un défenseur central seraient recherchés. Le portrait robot du renfort défensif est déjà connu. Âgé de 24/25 ans, il doit avoir un certain vécu et être capable d’être solide dans les duels à la manière d’un Willian Pacho. Et un joueur colle parfaitement à cette description, malgré son manque d’expérience.

Un joueur du RC Lens visé

Âgé de 20 ans, Abdukodir Khusanov pourrait fortement intéresser le PSG. A terme, le puissant international ouzbek pourrait bien prendre la succession de Marquinhos en cas de signature. D’ailleurs, son mandat de vente a été confié à Jorge Mendes, dont la relation avec Luis Campos est fluide. Le conseiller sportif du PSG est également proche de Diego Lopez, responsable du RC Lens.

Un transfert mystère est évoqué

Selon les informations de L’Equipe, un autre défenseur serait aussi ciblé. Son nom n’est pas encore connu, mais il évoluerait en Premier League. Son profil pourrait bien se retrouver dans la galaxie Mendes, qui a ses entrées dans plusieurs équipes anglaises. Affaire à suivre...