Mercato - PSG : Il tente de boucler son transfert dans un parking !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Membre de l'US Dunkerque, Yacine Bammou n'aura jamais porté le maillot du PSG. L'attaquant n'avait certainement pas le talent nécessaire pour côtoyer les Zlatan Ibrahimovic et autres Thiago Silva. Mais au culot, en 2013, l'ancien vendeur de la boutique du PSG a tenté de négocier son transfert avec Leonardo dans un parking.

Yacine Bammou présente un parcours unique dans le football français. Passé par le FC Nantes ou encore Caen, l’attaquant a occupé le rôle de vendeur dans la boutique du PSG, tout en rêvant d’un parcours professionnel. Le joueur formé à Evry avait d’ailleurs profité d’une rencontre inopportune avec Leonardo, ancien directeur sportif du club parisien, en 2013 pour proposer ses services.

Kvaratskhelia au PSG ? Attendez-vous à une surprise à 50M€ qui pourrait bouleverser le mercato ! 👀 https://t.co/QAAc6ktoMJ — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 17, 2025

Bammou a tenté un coup au PSG

« Je croise Leonardo dans un parking et je lui demande si je peux m'entraîner (sourire.). Il me répond : "Tu bosses ici, c'est un autre monde !" Je lui dis que je suis un bon joueur, que je joue en club amateur. En me taquinant, il me dit : "Ah, mon petit..." Cet échange, je l'ai aussi gardé dans mes tripes » a confié Bammou à Eurosport. Le culot n’a pas suffi, mais ses efforts ont été récompensés.

Le PSG ne l'a jamais rappelé

Plus tard dans l’année, Bammou recevait un appel du FC Nantes. « En fin de saison, Matthieu Bideau m'appelle un samedi, pour une semaine d'essai. Au début, je n'y crois pas. Je veux venir tout de suite ! Il m'envoie les billets de train. Je prends mon train comme un grand garçon. On vient me chercher à la gare. J'arrive à la Jonelière. Je me dis : "C'est mon moment. Je suis venu, je ne repartirai pas." Et je donne le maximum pendant cette semaine. Ce n'est pas facile, car les jeunes avec qui je m'entraîne, ce sont les Valentin Rongier, Léo Dubois, Georges-Kévin Nkoudou, les pépites du centre » a-t-il confié. Le début d’une longue aventure, qui se poursuit à Dunkerque.