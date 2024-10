Mbappé - Enquête pour viol : «Des trucs bizarres», cette sortie troublante sur la virée en Suède

Axel Cornic

Alors que Kylian Mbappé se trouve au cœur d'une enquête pour viol, de nouvelles révélations émergent sur les circonstances de son voyage à Stockholm. Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube, le journaliste d’enquête Romain Molina s’est en effet questionné sur cette escapade suédoise qui a lancé une incroyable polémique autour de la star française.

Dans le contexte d'une enquête judiciaire qui secoue le monde du football, l'attention est totalement tournée vers Kylian Mbappé et son voyage controversé en Suède. Romain Molina, journaliste d'investigation, a partagé des nouvelles révélations qui soulèvent plusieurs questions au sujet de l'entourage de l’ancienne star du PSG et les motivations derrière cette virée inattendue à Stockholm.

« Personne n’a forcé Kylian Mbappé à aller à Stockholm »

Après avoir livré plusieurs informations sur sa chaîne YouTube, Molina s’est cette fois exprimé dans une interview accordée à Colinterviews. « Personne n’a forcé Kylian Mbappé à aller à Stockholm. Tes potes n’y vont pas ! Son meilleur ami est tout le temps avec lui, mais il n’y est pas. Il y a une personne qui était sa cuisinière, maintenant c’est sa “personal assistant” parce que oui, la maman de Kylian lui a donné une “personal assistant”... » a expliqué le journaliste d’enquête.

« Il y a eu un storytelling depuis son arrivée et eux ils ont cette impression que tout a été manipulé »

« Il a un garde du corps, mais ce n’est pas son garde du corps principal. Et il y a Nordi Mukiele, avec qui il était habitué à sortir à Paris » a poursuivi Molina, évoquant la présence de l’ancien joueur du PSG aux côtés de Kylian Mbappé. « Il y a un organisateur de soirée au milieu, qu’il ne connait pas vraiment et c’est ce gars-là qui organise tout. Mais est-ce que tu vas à Stockholm avec un mec que tu connais à peine, surtout dans le contexte actuel ? Il y a des trucs bizarres. Quelqu’un a informé le paparazzi, mais qui ? Il y a eu un storytelling depuis son arrivée et eux ils ont cette impression que tout a été manipulé »