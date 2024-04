Luis Enrique : Révolution au PSG, c'est validé en Ligue 1

Benjamin Labrousse

Arrivé sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique a complètement chamboulé la manière de jouer du club parisien. D’ici quelques jours, l’entraîneur espagnol va affronter le FC Barcelone, son ancien club, en Ligue des Champions. A cette occasion, Carles Martinez Novell, coach du TFC, a fait les éloges de son compatriote.

En avril, le PSG est encore engagé dans toutes les compétitions. Finaliste de la Coupe de France et bien parti pour être sacré champion en Ligue 1, le club parisien va également se frotter au FC Barcelone (10 et 16 avril prochain) pour une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions.

Luis Enrique, une première saison réussie avec le PSG ?

Ainsi, le travail de Luis Enrique pour sa première saison en tant qu’entraîneur du PSG est remarqué. Le technicien espagnol a transformé le jeu de la formation parisienne, mais a également fait preuve d’une grande rotation jusque-là très inhabituelle à Paris... Interrogé par SPORT , l’entraîneur du TFC Carles Martinez Novell s’est exprimé sur Luis Enrique avant que ce dernier ne retrouve le Barça.

« Le PSG a beaucoup évolué sous la direction de Luis Enrique »