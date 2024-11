Luis Enrique relance une vieille tradition au PSG, c’est une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu des prestations de Gianluigi Donnarumma en Ligue des champions, Luis Enrique a décidé d’aligner Matvey Safonov contre le Bayern Munich, relançant ainsi le système d’alternance mis en place plusieurs fois par le passé au PSG. Mais rarement de façon efficace.

Depuis plusieurs années, le PSG a rencontré de nombreux problèmes avec le poste de gardien de but, poussant même les entraîneurs à utiliser l'alternance à ce poste. On peut penser à Alphonse Areola avec Kevin Trapp, ou encore avec Gianluigi Buffon, mais également entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Ce dernier, débarrassé du Costaricien, se retrouve toutefois confronté à une nouvelle menace, à savoir celle de Matvey Safonov comme l'explique la spécialiste du football italien Valentina Clemente.

Nouvelle alternance dans les buts du PSG

« Si on doit refaire toute l’histoire pour donner un cadre un peu plus large, on sait qu’au PSG, le poste de gardien de buts ça a toujours été un petit peu différent par rapport à d’autres clubs. On l’a vu ces dernières années avec toutes les histoires entre Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Keylor Navas, etc. Maintenant, c’est le tour de Donnarumma. C’est clair qu’il alterne de magnifiques prestations et des situations un peu plus dures avec des erreurs un peu "bête". Il manque un peu de continuité, c’est vrai. Dans une situation comme celle du PSG actuellement en Ligue des champions, je pense que Luis Enrique a fait un choix fort pour démontrer quelque chose. Sûrement que le destin s’est retourné contre lui comme Safonov a fait une erreur qui a coûté le match. Je ne sais pas jusqu’où ce choix de ne pas donner de continuité à ce poste peut être gagnant. Ce n’est pas une bonne chose pour tout le monde », confie-t-elle auprès de Foot Mercato, avant de poursuivre.

«C’est le tour de Donnarumma»

« C’est un poste délicat, où ce n’est pas évident au haut niveau d’avoir ce mécanisme de réaction et de vitesse. Je ne pense pas que Safonov ait une grande expérience pour faire la différence. Après il peut faire un bon match mais ça dépend aussi des joueurs devant lui. La défense du PSG a toujours été un point d’interrogation. C’est compliqué de dire qu’il a bien fait de mettre Donnarumma sur le banc ou qu’il s’est trompé. A mon avis, c’est juste que quand on fait un choix, on se doit de le poursuivre sauf si la situation est catastrophique. Ce qui n’est pas le cas. Il faut travailler dans la continuité pour donner de la confiance. Sinon, il aurait été mieux de changer de gardien dès le début de la saison. Maintenant que la saison a commencé, c’est compliqué de mettre ce piment et cette concurrence entre les gardiens », ajoute Valentina Clemente.