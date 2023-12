Le PSG tire le gros lot, il lance un avertissement

Pierrick Levallet

Deuxième de son groupe de Ligue des champions, le PSG pouvait affronter quelques cadors européens pour le prochain tour de la compétition. Mais finalement, le club de la capitale fera face à la Real Sociedad. Le tirage a été plutôt favorable pour les hommes de Luis Enrique. Philippe Montanier a néanmoins tenu à mettre la formation parisienne en garde.

Sorti deuxième de son groupe de Ligue des champions, le PSG était parti pour tirer un cador européen pour les huitièmes de finale. Le club de la capitale pouvait tomber sur le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Manchester City. Mais c’est finalement la Real Sociedad que le PSG affrontera le 14 février et le 5 mars. Le tirage a été plutôt favorable pour les hommes de Luis Enrique. Cette double confrontation sera néanmoins loin d’être simple à gagner pour certains.

PSG : Riolo charge une recrue du mercato https://t.co/yrSIOnMX9l pic.twitter.com/gK1X5XIApX — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Peut-être que le mot d’ordre sera d’être méfiant»

« Forcément, au regard des adversaires potentiels, c’est le moins expérimenté en Ligue des champions si on compare au Bayern Munich, à Manchester City, à Arsenal ou au Real Madrid. Mais peut-être que le mot d’ordre sera d’être méfiant parce que c’est une équipe qui a fini première de son groupe devant l’Inter Milan, le dernier finaliste de la compétition » a ainsi révélé Philippe Montanier dans un entretien accordé au Parisien .

«La Real Sociedad possède une vraie qualité de jeu»

« C’est une équipe qui progresse bien avec Imanol Alguacil, son entraîneur, qui s’occupait des jeunes quand j’étais sur le banc de la Real Sociedad (entre 2011 et 2013). Elle a un vrai collectif, il n’y a pas de grands noms mais ça travaille extrêmement bien. Ils sont toujours dans les cinq premiers de la Liga et quand on sait qu’il y a le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, cela fait du beau monde. C’est également une équipe qui a une très grosse défense, où tout le monde travaille. Elle possède une vraie qualité de jeu, à l’espagnol, même s’il ne faut pas trop dire cela au Pays basque. Elle joue dans un 4-3-3, que l’on voit régulièrement en Liga, avec une vraie possession mais aussi un jeu de percussion mis en exécution par de vrais bons joueurs » a ensuite ajouté l’ancien entraîneur de la Real Sociedad.

«Paris va faire face à une équipe qui est extrêmement dynamique»