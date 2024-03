Le PSG à l’origine d’un grand retour inattendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, le PSG affronte la Real Sociedad pour son huitième de finale retour de Ligue des champions. Un rendez-vous dans le Pays basque qui donne l’occasion à Jean-Michel Larqué de retrouver le micro de commentateur le temps d’une soirée, un match qui n’a pas été choisi au hasard comme l’explique l’ancien joueur de l’ASSE.

Alors que le PSG va tenter d’aller chercher son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mardi soir sur la pelouse de la Real Sociedad, ce qu’il n’a plus réussi à faire depuis deux ans, un petit événement aura lieu du côté du Stade d'Anoeta, plus précisément en tribune presse. Jean-Michel Larqué retrouvera son rôle de commentateur le temps d’une soirée à l’occasion de la retransmission du match sur RMC Sport , lui qui n’a plus officié dans ce rôle depuis cinq ans. Interrogé par Le Parisien , le consultant de 76 ans s’est justifié.

« Le match se déroule à quelques kilomètres de chez moi »

« C’est surtout une bonne occasion, parce que le match se déroule à quelques kilomètres de chez moi , a répondu la légende de l’ASSE qui vit dans le Pays basque. Un petit clin d’œil, mais ça s’arrête là. J’avais très envie d’aller voir cette rencontre, il y a un engouement très fort au Pays basque. J’ai demandé si je pouvais commenter et RMC a gentiment accepté. Quitte à y aller, autant être utile, si tant est que mes commentaires le soient ! »

« Je vais commenter ce match avec un grand plaisir »