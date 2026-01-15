Le président de la République tapé par un joueur du PSG, c'est improbable !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1996, le PSG remportait la Coupe des Coupes en battant le Rapid de Vienne en finale. Un succès pour lequel le club de la capitale avait été salué par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Les Parisiens avaient alors été reçus à l'Elysée et voilà que ça aurait dérapé avec l'un d'entre eux et le chef de l'Etat.

La Ligue des Champions n'aura pas été la première coupe d'Europe du PSG. En effet, en 1996, le club de la capitale remportait la Coupe des Coupes. Un sacre qui avait valu aux Parisiens une visite à l'Elysée afin d'être salué par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Joueur du PSG à ce moment, Francis Llacer se souvient d'ailleurs notamment d'une scène complètement folle.

« Lui mettre deux grosses tapes sur le cul » C'est pour 100% PSG que Francis Llacer a raconté ce moment incroyable entre Jacques Chirac et son coéquipier du PSG, Pascal Nouma. L'ancien Parisien a alors fait savoir : « En 96, au moment de la photo avec Jacques Chirac, Pascal Nouma a crié « Ça sent le rat mort ici » ? Il a fait pire que ça. On est présenté au président de la République. Il vient et nous sert la main. Pascal ne trouve rien de mieux que prendre la mai, lui serrer la main et lui mettre deux grosses tapes sur le cul ».