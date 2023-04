Le clan Mbappé prépare un transfert au PSG, il annonce une catastrophe

Florian Barré

Sur les tablettes du PSG depuis cet hiver, Rayan Cherki s’est montré décevant avec l’OL contre Nantes en Coupe de France ce mercredi. Celui qui serait attendu dans le club de la capitale par Kylian Mbappé dès le prochain mercato ne convainc pas ses observateurs. Sur RMC, Jérôme Rothen s’est lâché sur le niveau de la pépite de Laurent Blanc.

En quête d’un effectif plus jeune et plus talentueux, le Paris Saint-Germain cible Rayan Cherki depuis le dernier mercato hivernal. D’après les révélations de Daniel Riolo dans l’ After Foot ce mercredi, c’est le clan Mbappé qui pousserait pour obtenir les services de Cherki dans la capitale. Le jeune attaquant de l’OL, retenu par Jean-Michel Aulas en janvier malgré des offres du PSG peine pour autant à enchaîner les bons matchs.

Mbappé craque en interne, le PSG peut trembler https://t.co/dq8EDq1fs5 pic.twitter.com/pBLykQuA0F — le10sport (@le10sport) April 6, 2023

Décevant, Cherki se fait dézinguer

Dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a fustigé Rayan Cherki : « J’avais été assez dur il y a deux ans avec lui puis j’avais rétropédalé parce que j’avais trouvé que les entraîneurs ne lui faisaient pas assez confiance. Ça a changé car Laurent Blanc est arrivé et en a fait une pièce essentielle de son effectif. Mais ce que je vois depuis cinq-six matchs, ce sont les défauts de Rayan Cherki que j’avais mis en avant il y a quelques mois, a affirmé l’ancien joueur du PSG. On a l’impression que c’est un joueur de foot à cinq. Il prend le ballon quasiment toujours arrêté. Il manque de volume, de bons déplacements, de relations avec ses coéquipiers. Sur le match d’hier, je me dis que ça doit être très compliqué, quand tu t’appelles Tolisso, de jouer avec un joueur comme Cherki devant lui qui est assez libre sur le terrain, de le trouver ».

« Arrêtez de me dire qu’il a du talent »