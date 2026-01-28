Kylian Mbappé et sa deuxième signature au PSG : Licenciements, Coupe du Monde… L’intervention décisive de ses parents !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En mai 2022, Kylian Mbappé avait signé son deuxième contrat avec le PSG, actant donc sa prolongation jusqu'en 2024. Fayza Lamari, sa mère, revient sur les coulisses de cette négociation avec les dirigeants du club de la capitale et affirme que c'est elle et le père de Kylian Mbappé qui ont convaincu l'attaquant tricolore de rempiler avec le PSG.

Deux ans avant de partir libre au Real Madrid, Kylian Mbappé avait décidé de prolonger au PSG en mai 2022, soit sa deuxième signature de contrat avec le club de la capitale. Un feuilleton qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre à cette époque, et dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en septembre dernier, Fayza Lamari est revenu sur cette prolongation de contrat. Et la mère de Kylian Mbappé précise notamment l'avoir convaincu, à cette époque, de rempiler avec le PSG pour diverses raisons et notamment la Coupe du Monde au Qatar en 2022.

« C'est nous qui lui demandons de rester au PSG » « On sait depuis qu'il a 15 ans où il va aller. Donc, avec son père, on a simplement été là pour qu'il aille à Madrid. Quand il a resigné au PSG c'est nous qui lui demandons de rester. C'est la seule fois où on est intervenus. Il y avait plein de pression. Quand on te dit qu'il va falloir licencier des salariés s'il part, qu'il y a le problème des droits télé, que c'est Paris, qu'il y a le nouveau centre d'entraînement, les JO, la Coupe du monde qui arrive... Et puis, Paris était sur le bon chemin pour gagner la Ligue des champions. Il se trouve qu'aujourd'hui, tout fonctionne. Mais je savais qu'à l'arrivée de Luis Campos, ça allait bien se passer », a confié Fayza Lamari, qui a d'ailleurs averti Kylian Mbappé au moment où ce dernier avait décidé de quitter le PSG en juillet 2024.