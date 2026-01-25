«Insupportable» : La terrible souffrance d'un grand nom du PSG !

Au cours des dernières années, le football est devenu un sport de plus en plus physique. L’énergie réclamée dans le monde professionnel est immense, et parfois, certains footballeurs professionnels sont amenés à souffrir physiquement après leur retraite. C’est notamment le cas d’un ancien grand nom du PSG, qui s’est confié à ce propos.
Entre blessures et lourdes séquelles physiques, le football est à l’instar de nombreux sports de contact, parfois dangereux pour les athlètes. Cependant, peu d’entre eux osent encore se confier sur les douleurs laissées à vif par les efforts. Pourtant, un ancien du PSG a décidé de faire part de sa souffrance dans les colonnes du Parisien.
Kombouaré a terriblement souffert
Ancien grand défenseur du club, puis entraîneur du PSG de 2009 à 2011, Antoine Kombouaré a affirmé avoir terriblement souffert à l’issue de sa carrière. « Cela fait au moins une dizaine d’années que la souffrance était devenue presque insupportable. Je forçais trop. J’essayais de faire un footing une fois par semaine, et je parle de 30 minutes maximum, mais, même cela, je n’y arrivais plus. J’avais des douleurs sur les deux genoux car tout le cartilage était parti. Pour que les gens comprennent bien, cela signifie que les os frottaient entre eux », a ainsi confié le Kanak, avant de poursuivre.
« C’était une douleur insupportable »
« Et c’était une douleur insupportable. Et pas moyen d’effectuer du renforcement musculaire car cela me faisait tout de suite gonfler les genoux. Physiquement, je ne pouvais plus rien faire. Même marcher normalement et longtemps m’était impossible. En pleine nuit, je ressentais parfois comme des coups de poignards dans les genoux. Et impossible de se rendormir après. Pour trouver le sommeil, il me fallait trouver une position où mes genoux ne frottaient pas trop. Et ne plus bouger. C’était aussi cela ma vie », conclut Antoine Kombouaré, qui semble donc avoir vécu un véritable calvaire physique au cours des dernières années…