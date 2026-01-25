«Insupportable» : La terrible souffrance d'un grand nom du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, le football est devenu un sport de plus en plus physique. L’énergie réclamée dans le monde professionnel est immense, et parfois, certains footballeurs professionnels sont amenés à souffrir physiquement après leur retraite. C’est notamment le cas d’un ancien grand nom du PSG, qui s’est confié à ce propos.

Entre blessures et lourdes séquelles physiques, le football est à l’instar de nombreux sports de contact, parfois dangereux pour les athlètes. Cependant, peu d’entre eux osent encore se confier sur les douleurs laissées à vif par les efforts. Pourtant, un ancien du PSG a décidé de faire part de sa souffrance dans les colonnes du Parisien.

Kombouaré a terriblement souffert Ancien grand défenseur du club, puis entraîneur du PSG de 2009 à 2011, Antoine Kombouaré a affirmé avoir terriblement souffert à l’issue de sa carrière. « Cela fait au moins une dizaine d’années que la souffrance était devenue presque insupportable. Je forçais trop. J’essayais de faire un footing une fois par semaine, et je parle de 30 minutes maximum, mais, même cela, je n’y arrivais plus. J’avais des douleurs sur les deux genoux car tout le cartilage était parti. Pour que les gens comprennent bien, cela signifie que les os frottaient entre eux », a ainsi confié le Kanak, avant de poursuivre.