Il vit un calvaire au PSG, la terrible annonce de Riolo !

Lors de l'été 2023, le PSG a déboursé environ 50M€ pour arracher Bradley Barcola à l'OL. Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, le crack de 22 ans a réalisé un début de saison tonitruant en Ligue 1. Toutefois, en Ligue des Champions, Bradley Barcola était en grande difficulté, à l'image de son équipe. Interrogé sur l'international français, Daniel Riolo a annoncé qu'il était en plein calvaire au PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Bradley Barcola a réalisé une première saison encourageante sous les couleurs rouge et bleu. Alors que Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid le 1er juillet, le numéro 29 de Luis Enrique a pris les choses en main. En effet, Bradley Barcola est devenu beaucoup plus décisif en Ligue 1, ayant inscrit 10 buts en 16 journées lors de la première partie de l'exercice 2024-2025. Toutefois, l'international français est à la peine en Ligue des Champions, n'étant impliqué sur aucune réalisation de son équipe cette saison, comme l'a souligné Daniel Riolo.

« Bradley Barcola ? Je suis un peu en colère parce que ces derniers temps commencent à sortir des stats à son sujet. Je pense qu’on n’avait pas besoin de stats, de loupe, de lunettes, pour voir qu’en Ligue des champions on n’y était pas encore. Et les stats et les chiffres qui sortent, c’est notamment qu’il n’y a pas eu de but ou de passe décisive sur les huit derniers matchs », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.

Dans la foulée, Daniel Riolo en a rajouté une couche. « J’ai vu la sortie de Luis Enrique et j’ai vu l’état de Barcola, je trouve qu’il ne va pas bien. Il est en train d’avoir une sorte de contrecoup, de digestion de toute l’attente placée en lui », a conclu le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.