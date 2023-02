Il dézingue une star du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Assez contesté cette saison en raison de ses performances en demi-teinte avec le PSG et ses erreurs parfois fatales, Gianluigi Donnarumma suscite de nombreuses interrogations chez les observateurs. À commencer par Emmanuel Petit, l’ancien joueur de l’équipe de France, qui critique ouvertement le gardien italien du PSG.

Interrogé vendredi dans les colonnes de L’EQUIPE vendredi, Gianluigi Donnarumma est notamment revenu sur son erreur qui a coûté cher au PSG la saison passée face au Real Madrid en Ligue des Champions : « On gagne tous ensemble et on perd tous ensemble, donc j'étais déçu mais pas coupable. Ce match n'a pas bien tourné, il faut avancer, cette saison nous donnerons tout, encore, pour gagner », a indiqué le gardien italien, qui continue d’être contesté en raison de ses erreurs régulières en match avec le PSG. Et les observateurs s’en donnent à cœur joie sur Donnarumma.

« Je ne le vois pas progresser »

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien international français Emmanuel Petit a ouvertement critiqué Donnarumma pour son niveau de jeu au PSG : « Je lui reproche de ne pas être au niveau extraordinaire qu’il a montré avec l’Italie quand ils ont été champion d’Europe, il a d’ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi, il a été brillantissime. Depuis son arrivée, je peux comprendre que la concurrence avec Navas lui posait problème. L’ancienneté, l’expérience et le palmarès de Navas, il avait souvent le fantôme derrière lui et la cohabitation n’était pas exceptionnelle. Je ne le vois pas progresser, c’est pas le dernier rempart que je souhaite qu’il soit », estime Petit.

« Je me pose des questions »