«Ignoble», un joueur du PSG rend malade Pierre Ménès !

Arrivé durant l’été 2023 au PSG, Kang-In Lee n’a jamais véritablement fait l’unanimité aux yeux des observateurs. Plus décisif en début de saison, le feu follet coréen est davantage perçu comme un joker de luxe par Luis Enrique. Mais visiblement peu emballé par le numéro 19 parisien, Pierre Ménès n’a pas hésité à le qualifier d’ignoble ce lundi.

Le PSG dispose désormais d’un effectif solide. En attaque notamment, Luis Enrique peut compter sur plusieurs éléments dangereux comme Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, et Khvicha Kvaratskhelia. Si plusieurs Parisiens semblent être montés en puissance au fur et à mesure de la saison, ce n’est pas véritablement le cas de Kang-In Lee.

Kang-In Lee, un style de jeu problématique ?

Le Coréen, très décisif lors des premiers mois de compétition, a été relégué à un rôle de remplaçant de luxe. Doué techniquement, le numéro 19 prend très peu de risque balle au pied, ce qui a tendance à agacer certains observateurs comme Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, l’ancien consultant de Canal + n’a pas été tendre envers Lee.

« Quand tu vois Désiré Doué, et qu’à la place, tu as l’ignoble Kang-In Lee, qui joue 90 % de ses ballons vers l’arrière, et qui ne dribble jamais personne, et bien voilà, Doué il provoque, dribble, et fait des passes. C’est vrai que perdre le ballon avec Luis Enrique est un crime et que Doué a ce côté puncheur avec la balle qui lui fait prendre des risques, mais son apport est assez extraordinaire dans le PSG actuel », a lâché Pierre Ménès ce lundi.