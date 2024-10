Deux annonces lunaires au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très attendu samedi en conférence de presse après la défaite contre Arsenal, Luis Enrique a évoqué plusieurs sujets sensibles du moment au PSG comme sa sortie médiatique avec Margot Dumont ou encore les performances de Gianluigi Donnarumma. Et sur ces deux sujets, le coach espagnol du PSG a lâché des réponses pour le moins inattendues...

Avant son déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice dimanche soir, le PSG sortait d'une semaine assez compliquée et qui a notamment été marquée par la défaite en Ligue des Champions contre Arsenal (2-0). Un match dans lequel Gianluigi Donnarumma a été fautif sur les deux buts encaissés, mais qui a également fait parler pour des raisons extrasportives. En effet, interrogé au micro de Margot Dumont après la rencontre, Luis Enrique avait refusé d'évoquer ses choix tactiques au PSG, expliquant à la journaliste qu'elle ne les comprendrait pas.

«Il faisait la bringue tous les soirs» : Il balance cash sur une star du PSG ! https://t.co/rSLhBL0L0i pic.twitter.com/9uUs7jQL6U — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Enrique répond à côté sur Margot Dumont

Interrogé samedi en conférence de presse sur ces images qui ont fait polémique avec Margot Dumont, Luis Enrique s'est efforcé de noyer le poisson en répondant à côté : « Je ne sais pas trop ce qu’il s’est dit. Je n’ai pas l’habitude d’écouter la presse, quand il y a une défaite, je suis le responsable. J’essaye de protéger mes joueurs. Ça fait des années que je suis dans le football, je n’ai rien d’autre à dire. Ce que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas le contrôler », a tout simplement indiqué l'entraîneur du PSG. Et ce n'est pas tout.

« Il n’y a pas d’erreurs de Donnarumma »

Luis Enrique assure la défense de Donnarumma en affirmant que le gardien italien du PSG n'avait commis aucune erreur contre Arsenal : « Ce qui concerne Donnarumma, ça fait des années qu’on en parle. Le passé d’un joueur est toujours présent dans l’actualité. Il n’y a pas d’erreurs de Donnarumma sur le but, car on aurait dû régler des problèmes défensifs bien avant. C’est lui qui la paye. S’il faut chercher un coupable, c’est moi. Je l’accepte, je n’ai aucun problème avec ça. Je vais surmonter cela avec du travail, avec la capacité que j’ai à convaincre les joueurs. Chaque fois qu’il y a une défaite, c’est triste de parler d’un joueur. Je suis habitué à ce qu’on s’acharne sur Donnarumma. J’ai confiance en ce que je vois en match, pendant les entraînements. Laissez tranquille Donnarumma et occupez-vous de moi ». Deux réponses pour le moins surprenantes de la part du technicien espagnol...