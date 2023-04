«Ce fantôme», il fracasse un joueur du PSG

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike est en grande difficulté depuis qu’il s’est engagé avec le PSG. À tel point que le club de la capitale songerait déjà à s’en séparer lors de la prochaine période des transferts. Rolland Courbis s’est exprimé sur l’attaquant âgé de 20 ans et en a profité pour tacler Carlos Soler.

Révélation de la saison dernière au Stade de Reims, Hugo Ekitike a débarqué au PSG lors du dernier mercato estival. Arrivé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 40M€, l’attaquant âgé de 20 ans a du mal à se faire une place au sein de l’effectif parisien.

« Ce fantôme de Soler »

Selon L’Équipe , le PSG réfléchirait même à s’en séparer dès l’été prochain. Sur RMC , Rolland Courbis a pris la défense d’Hugo Ekitike, qu’il aimerait voir plus souvent. Il estime que le jeune attaquant du PSG mérite plus sa chance que Carlos Soler, lui aussi peu convaincant cette saison. « C’est une équipe centreuse avec une organisation pour faire des centres sans personne pour les mettre au fond », a-t-il commencé par déclarer.

« Je ne sais même pas le sport qu’il fait »