Achraf Hakimi : Le PSG annule tout après la CAN !

Ce dimanche soir, le Maroc a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal. S'il a retrouvé le PSG après cette désillusion, Achraf Hakimi ne fera pas le déplacement à Auxerre. Comme annoncé par le club de la capitale, le numéro 2 de Luis Enrique va travailler en salle à Paris en cette fin de semaine.
Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi a été logiquement convoqué par Walid Regragui pour disputer la CAN 2025, et ce, même s'il a été victime d'une grosse entorse de la cheville le 4 novembre dernier.
AJA-PSG : Achraf Hakimi sera absent
Ayant manqué les deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, Achraf Hakimi a ensuite pu aider son équipe à se hisser jusqu'en finale. Toutefois, les Lions de l'Atlas se sont incliné face au Sénégal (1-0 après prolongations) ce dimanche soir.
«Hakimi effectuera un travail en salle en cette fin de semaine»
De retour à Paris, Achraf Hakimi ne reprendra pas la compétition avec le PSG ce week-end. Dans son dernier point médical, publié sur son site officiel ce jeudi soir, le club de la capitale a annoncé que son latéral droit marocain n'allait pas faire le déplacement à Auxerre ce vendredi soir. « Achraf Hakimi et Nuno Mendes effectueront un travail en salle en cette fin de semaine », a écrit le PSG.