Achraf Hakimi : Le PSG annule tout après la CAN !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Maroc a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal. S'il a retrouvé le PSG après cette désillusion, Achraf Hakimi ne fera pas le déplacement à Auxerre. Comme annoncé par le club de la capitale, le numéro 2 de Luis Enrique va travailler en salle à Paris en cette fin de semaine.

Capitaine du Maroc, Achraf Hakimi a été logiquement convoqué par Walid Regragui pour disputer la CAN 2025, et ce, même s'il a été victime d'une grosse entorse de la cheville le 4 novembre dernier.

AJA-PSG : Achraf Hakimi sera absent Ayant manqué les deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, Achraf Hakimi a ensuite pu aider son équipe à se hisser jusqu'en finale. Toutefois, les Lions de l'Atlas se sont incliné face au Sénégal (1-0 après prolongations) ce dimanche soir.