Officiel : Le PSG perd sept joueurs !

Ce vendredi soir, le PSG de Luis Enrique se déplace sur la pelouse de l'AJA : l'Abbé-Deschamps. Pour cette rencontre de la 19ème journée de Ligue 1, le club de la capitale serait privé de sept joueurs au total : Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Quentin Ndjantou, Lee Kang-In, João Neves et Matvey Safonov.
AJA-PSG : Victime d'un coup, Ruiz est forfait
«Hakimi et Mendes effectueront un travail en salle»
« Suite à un choc reçu au genou gauche contre le Sporting CP, Fabian Ruiz restera en soins en cette fin de semaine. Achraf Hakimi et Nuno Mendes effectueront un travail en salle en cette fin de semaine. Quentin Ndjantou continue son protocole de soins. Lee Kang-In, João Neves et Matvey Safonov poursuivent un travail adapté », a écrit le PSG ce jeudi soir.