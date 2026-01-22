Officiel : Le PSG perd sept joueurs !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, le PSG de Luis Enrique se déplace sur la pelouse de l'AJA : l'Abbé-Deschamps. Pour cette rencontre de la 19ème journée de Ligue 1, le club de la capitale serait privé de sept joueurs au total : Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Quentin Ndjantou, Lee Kang-In, João Neves et Matvey Safonov.

