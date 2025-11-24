Achraf Hakimi à Madrid : L'annonce qui va faire du bruit au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique doit composer sans Achraf Hakimi. La faute à une entorse à la cheville gauche contractée lors d'un tacle de Luis Diaz face au Bayern Munich le 4 novembre dernier (1-2). Présent à Madrid pour sa rééducation dans la salle de son kinésithérapeute, Hakimi a donné des nouvelles plus que rassurantes pour le PSG.

Contrairement à Ousmane Dembélé qui s'était rendu au Qatar à la clinique Aspetar pour sa rééducation cet automne, Achraf Hakimi a choisi de partir à l'étranger... mais simplement en traversant les Pyrénées. Souffrant d'une sévère entorse à la cheville comme cela était stipulé dans le communiqué médical du PSG le 5 novembre dernier après la défaite face au Bayern Munich (1-2).

«Ca va beaucoup mieux» Un tacle par derrière et appuyé de Luis Diaz l'a contraint de quitter ses partenaires avant même la mi-temps. Nommé Ballon d'or africain la semaine dernière, Achraf Hakimi s'est rendu à Madrid dans la salle de son kinésithérapeute personnel. Devant les caméras de Canal+, le latéral droit du PSG s'est livré sur sa progression. « Ca va beaucoup mieux. L'inflammation est descendue ».