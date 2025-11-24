Achraf Hakimi à Madrid : L'annonce qui va faire du bruit au PSG !

Luis Enrique doit composer sans Achraf Hakimi. La faute à une entorse à la cheville gauche contractée lors d'un tacle de Luis Diaz face au Bayern Munich le 4 novembre dernier (1-2). Présent à Madrid pour sa rééducation dans la salle de son kinésithérapeute, Hakimi a donné des nouvelles plus que rassurantes pour le PSG.
Contrairement à Ousmane Dembélé qui s'était rendu au Qatar à la clinique Aspetar pour sa rééducation cet automne, Achraf Hakimi a choisi de partir à l'étranger... mais simplement en traversant les Pyrénées. Souffrant d'une sévère entorse à la cheville comme cela était stipulé dans le communiqué médical du PSG le 5 novembre dernier après la défaite face au Bayern Munich (1-2).
«Ca va beaucoup mieux»
Un tacle par derrière et appuyé de Luis Diaz l'a contraint de quitter ses partenaires avant même la mi-temps. Nommé Ballon d'or africain la semaine dernière, Achraf Hakimi s'est rendu à Madrid dans la salle de son kinésithérapeute personnel. Devant les caméras de Canal+, le latéral droit du PSG s'est livré sur sa progression. « Ca va beaucoup mieux. L'inflammation est descendue ».
«Ca ne fait pas mal»
Le Canal Football Club a diffusé dans son émission de dimanche un inside sur le travail effectué par Achraf Hakimi et son équipe pour revenir du mieux que possible et le plus rapidement surtout. « Ca va beaucoup mieux maintenant. Ca ne fait pas mal ». Reste à savoir comment va se dérouler le reste de la rééducation de l'international marocain attendu par les Lions de l'Atlas pour la Coupe d'Afrique des nations en décembre prochain.