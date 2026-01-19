Zidane à l’OM : L’annonce choc dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'AS Cannes qui était relégué de Première Division en 1992, Zinedine Zidane était courtisé par l'OM ainsi que Bordeaux. C'est finalement le club girondin qui a raflé la mise avec le transfert du futur prodige français, et pour cause, Bernard Tapie avait fait une annonce choc dans la presse au sujet de Zidane à l'OM, qui n'avait pas du tout plu aux dirigeants de Cannes.

L'été 1992 a été un premier tournant dans la carrière de joueur de Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France était poussé au départ par ses dirigeants de l'AS Cannes, en proie à des difficultés financières suite à leur relégation de D1. L'OM était notamment positionné pour recruter Zidane, mais ce sont finalement les Girondins de Bordeaux et le président de l'époque, Alain Afflelou, qui avaient raflé la mise dans ce dossier.

Zidane à l'OM : Tapie a tout fait capoter sur une annonce Interrogé en 2018 dans les colonnes de L'EQUIPE, Afflelou livrait les coulisses de ce recrutement de Zinedine Zidane, qui avait notamment pu se faire grâce à une annonce choc de Bernard Tapie, le président de l'OM, qui avait fait un choc dans la presse et qui avait refroidi les dirigeants de l'AS Cannes : « Mon plus gros coup ? Zinédine Zidane en 1992. Rolland Courbis voulait un milieu gauche et me dit : “Il faut prendre Jean-François Daniel à Cannes.” Je contacte son président, Alain Pedretti, qui tombe en D 2 et me répond : “Je suis emmerdé, ma masse salariale est trop importante.” On fixe le prix de Daniel, et je lui demande : “Qu'est-ce que tu fais de Zidane ? Tu le vends à Marseille ?” Il me dit : “Non, Tapie me fait ch... il a fait savoir dans la presse qu'il le prenait pour 8 millions de francs. Du coup, plus personne ne s'y intéresse.” », confie Afflelou.