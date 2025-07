Un moment «horrible» avec une star de l’OM : Elle lâche ses vérités !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, l’OM s’offrait Alexis Sanchez. Débarquant en provenance de l’Inter Milan, le Chilien avait suscité certaines interrogations. Laure Boulleau n’avait pas hésité à faire part de ses doutes, ce qui lui avait valu de violentes insultes de la part des supporters olympiens. Ce qui n’a pas été simple à vivre pour la consultante de Canal+.

Pas convaincue par l’arrivée d’ Alexis Sanchez à l’OM , Laure Boulleau n’avait pas hésité à le faire savoir. En effet, sur le plateau du Canal Football Club, l’ancienne joueuse du PSG avait expliqué : « Je ne suis pas ultra-convaincue par cette idée. J'ai l'impression qu'il est l'ombre de lui-même depuis quatre ans ». De quoi alors agacer de nombreux supporters de l' OM et c’est ainsi que Laure Boulleau s’est retrouvée la cible de nombreuses insultes et menaces sur les réseaux sociaux.

Pour Hors Terrain, Laure Boulleau est d’ailleurs revenu sur ce moment suite à ses propos sur Alexis Sanchez . La consultante pour Canal+ a alors expliqué : « Le moment Alexis Sanchez ? Ah c’est horrible ce truc. Il va y avoir une minorité, une goutte d’eau qui va réagir comme Alexis Sanchez, mais globalement, on me dit souvent que mes analyses sont pertinentes, que je travaille bien ».

« Je n’ai pas dit qu’Alexis Sanchez allait être nul, j’ai émis des réserves »

« On me demande de donner mon avis. Ce n’est pas une science exacte le foot. Je n’ai pas dit qu’Alexis Sanchez allait être nul, j’ai émis des réserves. Elles ont sauté parce qu’il a été bon et j’ai été la première à dire qu’il avait été bon. J’ai juste fait mon travail. Si j’avais dit que ça ne va pas marcher, j’aurais assumé de m’être trompée », a ensuite ajouté Laure Boulleau concernant Alexis Sanchez qui aura d’ailleurs répondu aux interrogations sur le terrain sous le maillot de l’OM en marquant 18 buts, toutes compétitions confondues, en une saison.