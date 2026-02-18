Un dirigeant de l'OM sauvé de justesse : «Si McCourt le maintenait en poste, c’est pour que...»

Après huit années passées au club, Pablo Longoria semble être poussé vers la sortie. Le propriétaire Franck McCourt a en effet conforté Medhi Benatia, nouveau patron du secteur sportif de l’Olympique de Marseille, avec le président qui a été clairement déclassé. Et cela ne semble être que les prémices d’un prochain départ...
Il y a quelques heures encore, il semblait être le seul capitaine à bord. Avec le départ de Roberto De Zerbi puis celui de Medhi Benatia, le président Pablo Longoria semblait devoir reconstruire l’OM tout seul. Mais il est désormais à l’écart du projet, avec un nouveau rôle qui soulève pas mal de questions.
Une mise en retrait avant un départ ?
Dans un communiqué publié ce mardi, Frank McCourt est en effet venu remettre de l’ordre à Marseille, annonçant un Medhi Benatia qui restera au club au moins jusqu'à la fin de la saison et qui « pilotera l’ensemble des activités sportives ». Mais la sentence est surtout lourde pour Longoria. « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes » a écrit le propriétaire de l’OM.
« S’il maintient Longoria en poste, c’est pour que l’OM ait encore une voix au conseil d’administration de la LFP »
Cela n’augure rien de bon pour Pablo Longoria, qui semble désormais être plus devenu un poids pour l’OM et surtout pour Frank McCourt, qui aurait fait un aveu assez clair face aux supporters. « Longoria c’est plus le début de la fin de l’aventure, très clairement » a écrit le propriétaire du club marseillais. « Son rôle dans les instances lui donne beaucoup moins d’influence que par le passé et d’ailleurs Frank McCourt a eu l’honnêteté de dire aux supporters que s’il maintenait Longoria en poste, c’est pour que l’OM ait encore une voix au conseil d’administration de la LFP ».