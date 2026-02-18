Un dirigeant de l'OM sauvé de justesse : «Si McCourt le maintenait en poste, c’est pour que...»

Axel Cornic

Après huit années passées au club, Pablo Longoria semble être poussé vers la sortie. Le propriétaire Franck McCourt a en effet conforté Medhi Benatia, nouveau patron du secteur sportif de l’Olympique de Marseille, avec le président qui a été clairement déclassé. Et cela ne semble être que les prémices d’un prochain départ...

Il y a quelques heures encore, il semblait être le seul capitaine à bord. Avec le départ de Roberto De Zerbi puis celui de Medhi Benatia, le président Pablo Longoria semblait devoir reconstruire l’OM tout seul. Mais il est désormais à l’écart du projet, avec un nouveau rôle qui soulève pas mal de questions.

Une mise en retrait avant un départ ? Dans un communiqué publié ce mardi, Frank McCourt est en effet venu remettre de l’ordre à Marseille, annonçant un Medhi Benatia qui restera au club au moins jusqu'à la fin de la saison et qui « pilotera l’ensemble des activités sportives ». Mais la sentence est surtout lourde pour Longoria. « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes » a écrit le propriétaire de l’OM.