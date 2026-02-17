Crise à l’OM : Le «pétage de plomb» qui a tout changé en interne !

L’OM traverse actuellement une passe délicate en ce moment. Le club phocéen est en pleine crise depuis son élimination en Ligue des champions. L’ampleur des tensions est telle que l’organigramme est en train de changer au sein de la direction marseillaise. Un pétage de plomb serait d’ailleurs à l’origine de ces changements majeurs en interne.
Rien ne va plus à l’OM ces derniers temps. Le club phocéen, éliminé de la Ligue des champions, est en pleine crise. Et celle-ci fait des dégâts. Dans la foulée du licenciement de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia avait présenté sa démission. Frank McCourt l’a néanmoins convaincu de rester jusqu’à la fin de saison, mettant Pablo Longoria en retrait de ses fonctions sportives au passage. Certains estiment que sa grosse colère après le match contre l’AJ Auxerre en février 2025 a été à l’origine de ces nombreux changements en interne.
«C’est une manière de gérer la crise»
« Frank McCourt prend ses responsabilités. Même si c’est extrêmement compliqué dans ce club, il n’y a quand qu’une seule personne en haut et il était temps qu’elle tranche. Il y a un revirement de situation en faveur de Medhi Benatia. De ce qu’on comprend du communiqué, c’est une manière de gérer la crise et de parer au plus pressé » a d’abord expliqué Anthony Clément dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.
«On voit qu’il n’a plus vraiment de soutien au club»
« Du point de vue de McCourt, il fallait faire au plus vite pour régler au plus pressé et qui avait calé un entraîneur avec Benatia : Habib Beye. Qui a le plus d’hommes au sein du club aussi ? C’est Benatia. L’histoire de la saison et des derniers mois, c’est la montée en puissance de Benatia au détriment de Longoria qui s’est retrouvé de plus en plus en retrait, d’abord dans la foulée de son pétage de plomb à Auxerre où il a été suspendu. Huit mois plus tard, on voit qu’il n’a plus vraiment de soutien au club. Il n’est plus vraiment dans les instances, et sportivement, il a disparu » a ensuite ajouté le journaliste. Pablo Longoria semble ainsi avoir été victime de sa colère à l’OM il y a un peu moins d’un an.