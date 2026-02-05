Roberto De Zerbi s'inspire du PSG : La surprise qui pourrait faire du bruit dans le vestiaire de l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur face au Stade Rennais (3-0) mardi et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’OM se prépare désormais à se déplacer sur la pelouse du PSG dimanche, pour le choc de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi pourrait prendre une décision déjà vue à Paris, mais qui risque de faire du bruit dans le vestiaire marseillais.

Après sa défaite à Bruges (3-0) et son élimination en Ligue des champions, puis son match nul concédé dans les derniers instants sur la pelouse du Paris FC (2-2) samedi, l’OM faisait son retour au Vélodrome mardi dans un contexte tendu. Les supporters ont exprimé leur mécontentement, notamment par le biais de banderoles, mais ont tout de même soutenu Roberto De Zerbi et ses hommes, qui se sont imposés face à Rennes (3-0) et sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France.

« 𝟮𝟴/𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗢𝗡 𝗡’𝗢𝗨𝗕𝗟𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗦… »



« 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗘́, 𝗗’𝗔𝗠𝗕𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗦… 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦 ! 𝗛𝗢𝗡𝗧𝗘 𝗔̀ 𝗩𝗢𝗨𝗦 ! »



Les banderoles affichées par les supporters de l’OM dans les… pic.twitter.com/1BzQivGo4s — Actu Foot (@ActuFoot_) February 3, 2026

Six sur six pour De Lange avec l’OM cette saison Comme c’est le cas depuis le début de la saison, Jeffrey de Lange était titulaire pour cette rencontre, sa sixième titularisation, pour autant de victoires. Doublure de Geronimo Rulli, le portier néerlandais disputera toute la Coupe de France, ce qu'a déjà fait savoir Roberto De Zerbi, et avait également été aligné en championnat à trois reprises, quand l’Argentin était revenu tardivement de sélection. Mais alors que l’OM se déplace sur la pelouse du PSG dimanche, Jeffrey de Lange pourrait enchaîner.

Une concurrence au poste de gardien comme au PSG ? En effet, RMC Sport indique qu’une réflexion est en cours à Marseille afin de savoir quel gardien sera titulaire pour affronter le club de la capitale. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Lucas Chevalier et Matvey Safonov, ce dernier ayant désormais les faveurs de Luis Enrique alors que le Français, arrivé l’été dernier en provenance du LOSC, devait devenir le successeur de Gianluigi Donnarumma. Roberto De Zerbi a toujours défendu Geronimo Rulli jusque-là, même si ses performances sont clairement en baisse en comparaison avec la saison dernière. « Il a toujours été très positif. On est arrivé ensemble, ça lui arrive aussi de faire des erreurs, ça ne change en rien ma confiance. Je n'aime pas alterner les gardiens. J'ai deux gardiens de haut niveau », déclarait l’entraîneur de l’OM vendredi dernier avant la rencontre face au Paris FC.