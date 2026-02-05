Roberto De Zerbi s'inspire du PSG : La surprise qui pourrait faire du bruit dans le vestiaire de l'OM

Vainqueur face au Stade Rennais (3-0) mardi et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’OM se prépare désormais à se déplacer sur la pelouse du PSG dimanche, pour le choc de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi pourrait prendre une décision déjà vue à Paris, mais qui risque de faire du bruit dans le vestiaire marseillais.
Après sa défaite à Bruges (3-0) et son élimination en Ligue des champions, puis son match nul concédé dans les derniers instants sur la pelouse du Paris FC (2-2) samedi, l’OM faisait son retour au Vélodrome mardi dans un contexte tendu. Les supporters ont exprimé leur mécontentement, notamment par le biais de banderoles, mais ont tout de même soutenu Roberto De Zerbi et ses hommes, qui se sont imposés face à Rennes (3-0) et sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France.
Six sur six pour De Lange avec l’OM cette saison
Comme c’est le cas depuis le début de la saison, Jeffrey de Lange était titulaire pour cette rencontre, sa sixième titularisation, pour autant de victoires. Doublure de Geronimo Rulli, le portier néerlandais disputera toute la Coupe de France, ce qu'a déjà fait savoir Roberto De Zerbi, et avait également été aligné en championnat à trois reprises, quand l’Argentin était revenu tardivement de sélection. Mais alors que l’OM se déplace sur la pelouse du PSG dimanche, Jeffrey de Lange pourrait enchaîner.
Une concurrence au poste de gardien comme au PSG ?
En effet, RMC Sport indique qu’une réflexion est en cours à Marseille afin de savoir quel gardien sera titulaire pour affronter le club de la capitale. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Lucas Chevalier et Matvey Safonov, ce dernier ayant désormais les faveurs de Luis Enrique alors que le Français, arrivé l’été dernier en provenance du LOSC, devait devenir le successeur de Gianluigi Donnarumma. Roberto De Zerbi a toujours défendu Geronimo Rulli jusque-là, même si ses performances sont clairement en baisse en comparaison avec la saison dernière. « Il a toujours été très positif. On est arrivé ensemble, ça lui arrive aussi de faire des erreurs, ça ne change en rien ma confiance. Je n'aime pas alterner les gardiens. J'ai deux gardiens de haut niveau », déclarait l’entraîneur de l’OM vendredi dernier avant la rencontre face au Paris FC.
De Zerbi prend ses précautions avec Rulli, très apprécié du vestaire
Mardi soir, Roberto De Zerbi a en revanche ouvert la porte à un changement au poste de gardien contre le PSG : « Tout le monde peut être titulaire, De Lange aussi. Rulli vit un moment compliqué, mais il n’a jamais une mauvaise attitude, il est toujours dans l’esprit, il s’implique, il est professionnel. Il a pu commettre quelques erreurs mais, en un an et demi, il a surtout fait beaucoup de miracles. Cela ne veut pas dire que De Lange ne jouera pas. » Comme le rappelle RMC Sport, Geronimo Rulli est très apprécié au sein du vestiaire de l’OM, ce qui explique pourquoi le technicien italien prend des précautions avant de prendre une décision définitive. En interne, on explique que l’Argentin reste un grand gardien malgré sa mauvaise passe et que la concurrence est saine avec Jeffrey de Lange, calme, appliqué, concentré et sérieux au quotidien.