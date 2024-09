OM : Le «leader» de De Zerbi, c'est lui !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en toute fin de mercato du côté de l’OM, Neal Maupay réalise de bons débuts sous ses nouvelles couleurs. Prêté avec option d’achat par Everton, l’avant-centre de 28 ans s’est livré sur ses premières impressions à Marseille. Ce dernier n’a pas manqué de saluer Leonardo Balerdi, qualifiant ce dernier de véritable « leader ».

Il est l’une des belles surprises de l’OM sur ce mercato estival. Car si le club phocéen a déboursé 26M€ afin de s’attacher les services d’Elye Wahi, Roberto De Zerbi souhaitait également l’arrivée d’un avant-centre supplémentaire, afin de créer de la concurrence.

«Pas me priver» : Un joueur de l’OM fait le buzz en story Instagram et s'explique ! https://t.co/RzoNoX8cOj pic.twitter.com/7coSlCAoGr — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

Neal Maupay, un gros coup de l’OM ?

En ce sens, l’OM est allé chercher Neal Maupay. Fort de nombreuses saisons en Premier League entre Brentford, Brighton, et Everton, l’attaquant de 27 ans a rejoint le club marseillais en provenance des Toffees dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat évaluée à 9M€. Buteur face à l’OGC Nice (3-1) pour son premier match, Maupay s’est livré dans les colonnes de la Provence.

« Dans le vestiaire, c’est notre leader »

Interrogé à propos de Leonardo Balerdi, le joueur formé à Nice n’a pas tari d’éloges concernant l’Argentin. « Leo c’est notre capitaine. Je ne le connais pas encore beaucoup, je n’ai pas eu la chance de beaucoup jouer avec lui non plus. Quand je suis arrivé, il était blessé, puis il a pris un carton rouge contre Lyon. Mais dans le vestiaire, c’est notre leader. Il est fédérateur, super gentil, on sent qu’il aime le club », a ainsi révélé Neal Maupay.