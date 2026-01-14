OM : La signature qui brise une fake news !

En octobre dernier, Corinne Diacre était nommée entraîneure des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM. La technicienne a donc posé ses valises dans le sud de la France, elle qui avait entendu des choses très négatives sur Marseille. Cela s’est-il vérifié depuis qu’elle a signé avec le club phocéen ? Pas du tout.
A la recherche de quelqu’un pour diriger son équipe féminine, l’OM a choisi Corinne Diacre. Après les Bleues, elle a donc pris les commandes des Marseillaises. La technicienne de 51 ans est ainsi en poste depuis le mois d’octobre. Corinne Diacre a donc pu se faire à sa nouvelle vie à Marseille et visiblement, les choses qu’on a pu lui dire sur la cité phocéenne étaient fausses et elle a pu s’en rendre bien compte à la suite de sa signature à l’OM.
« On m'avait dit beaucoup de choses négatives »
« Comment c’est de vivre à Marseille ? Alors je ne suis pas beaucoup sortie parce que quand je reste là, j'essaie d'optimiser mon temps et de travailler. Mais en tout cas dès que je suis reconnue, l'accueil est vraiment très chaleureux, très sympathique. Mais je ne suis pas surprise en même temps. On m'avait dit beaucoup de choses négatives sur les gens ici à Marseille, et en fait c'est tout l’inverse », a-t-elle d’abord fait savoir à l’occasion d'un entretien accordé à Maritima.
« Venez vous rendre compte par vous-mêmes… »
Corinne Diacre a ensuite ajouté : « Donc j'ai juste envie de dire aux gens qui sont un peu détracteurs : « venez vous rendre compte par vous-mêmes qu'en fait les gens sont très chaleureux, à l'image du climat ». Aujourd'hui très sincèrement l'accueil est bienveillant, chaleureux. Charge à moi maintenant de faire en sorte que ça continue en obtenant des résultats avec mon groupe ».