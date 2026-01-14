OM : La signature qui brise une fake news !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En octobre dernier, Corinne Diacre était nommée entraîneure des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM. La technicienne a donc posé ses valises dans le sud de la France, elle qui avait entendu des choses très négatives sur Marseille. Cela s’est-il vérifié depuis qu’elle a signé avec le club phocéen ? Pas du tout.

A la recherche de quelqu’un pour diriger son équipe féminine, l’OM a choisi Corinne Diacre. Après les Bleues, elle a donc pris les commandes des Marseillaises. La technicienne de 51 ans est ainsi en poste depuis le mois d’octobre. Corinne Diacre a donc pu se faire à sa nouvelle vie à Marseille et visiblement, les choses qu’on a pu lui dire sur la cité phocéenne étaient fausses et elle a pu s’en rendre bien compte à la suite de sa signature à l’OM.

« On m'avait dit beaucoup de choses négatives » « Comment c’est de vivre à Marseille ? Alors je ne suis pas beaucoup sortie parce que quand je reste là, j'essaie d'optimiser mon temps et de travailler. Mais en tout cas dès que je suis reconnue, l'accueil est vraiment très chaleureux, très sympathique. Mais je ne suis pas surprise en même temps. On m'avait dit beaucoup de choses négatives sur les gens ici à Marseille, et en fait c'est tout l’inverse », a-t-elle d’abord fait savoir à l’occasion d'un entretien accordé à Maritima.