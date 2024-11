OM - Greenwood : La statistique qui le fait déjà entrer dans la légende !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De nouveau buteur dimanche soir contre le FC Nantes, Mason Greenwood comptabilise donc déjà 7 réalisations en 10 matchs de Ligue 1 sous le maillot du club phocéen. Un gros rendement qui lui permet d'être le deuxième attaquant à atteindre cette barre aussi rapidement avec l'OM, juste derrière un certain.. Mario Balotelli !

Recruté en provenance de Manchester United pour 30M€ lors du dernier mercato estival, Mason Greenwood s'est rapidement imposé comme le nouveau fer de lance de l'attaque marseillaise. Malgré toute la polémique autour de son transfert, liée aux accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet par le passé, l'attaquant anglais a prouvé sa valeur sportivement puisqu'il comptabilisé déjà 7 buts en 10 matchs de Ligue 1, se positionnant ainsi deuxième du classement des buteurs derrière Bradley Barcola (8 réalisations).

7 - Mason Greenwood a marqué 7 buts en 10 matches de Ligue 1 depuis son arrivée à Marseille. Au 21e siècle, seul Mario Balotelli a atteint cette barre plus rapidement avec l'OM (7 buts en 9 rencontres). Flash. ⚡️ #FCNOM pic.twitter.com/i96QL8oaIJ — OptaJean (@OptaJean) November 3, 2024

Greenwood fait presque aussi bien que Balotelli

Et ces débuts fracassants de Mason Greenwood sont en train de marquer l'histoire de l'OM. Selon OptaJean, organisme spécialisé dans les statistiques sportives, Mason Greenwood vient de devenir le deuxième attaquant à avoir un rendement aussi rapidement prolifique sous le maillot marseillais au 21e siècle. Avec ses 7 buts en 10 matchs, il se classe juste derrière Mario Balotelli, qui avait lui aussi connu des débuts tonitruants à l'OM avec 7 buts inscrits en 9 rencontres. Le record absolu.

Joli rebond après le PSG

Greenwood vient donc de refaire le plein de confiance avec son but inscrit dimanche soir à Nantes (victoire 2-1), lui qui avait vécu un calvaire une semaine auparavant contre le PSG (0-3) puisque Roberto De Zerbi l'avait sorti à la pause : « J'étais surpris par Greenwood la semaine dernière, car il n'avait pas bien joué, il n'avait pas joué selon ses standards. C'est un joueur engagé et qui donne tout. C'est un joueur très fort et qui fait la différence avec l'OM », a indiqué l'entraîneur italien en conférence de presse d'après-match dimanche. Adrien Rabiot a également assuré la défense de son coéquipier en zone mixte à Nantes : « Il a beaucoup de potentiel. Ce qu'il faut, c'est qu'il garde ce rythme et évite les matchs en demi-teinte comme dimanche dernier. Il a de quoi marquer et faire des passes décisives ». Et même son de cloche pour Neal Maupay, le buteur de l'OM : « Les qualités de Greenwood ? Il en a tellement. Il est rapide, il a les deux pieds, il est fort techniquement en un contre un. C'était un match compliqué pour lui la semaine dernière. Il est sorti, mais il a montré son professionnalisme. Il avait à cœur de faire un gros match, et voilà, quand il est comme ça, il fait des différences sur le côté. C'est un joueur clé pour nous ». Le message est passé...