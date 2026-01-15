OM : De Zerbi se fait détruire, le tacle lâché en direct !

Axel Cornic

Après la défaite lors du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille s’est relancé avec une large victoire en Coupe de France (0-9 face à Bayeux). Mais cela n’a pas suffi à faire taire les critiques autour de Roberto De Zerbi.

Tout le monde pensait qu’il pouvait relancer l’OM. Pourtant, si les résultats sont au rendez-vous, Roberto De Zerbi peine encore à convaincre plus d’un an et demi après sa signature. Et l’énième échec se rapporter un premier titre à Marseille depuis 2012, n’a en rien arrangé sa situation.

Roberto De Zerbi agace Avec le Trophée des Champions, l’OM pouvait en effet faire d’une pierre deux coups en remportant un titre, mais également en infligeant une cinglante défaite au PSG. Mais ce Classique a finalement basculé en faveur des hommes de Luis Enrique, qui débutent l’année de la meilleure des façons.