OM - Clash avec De Zerbi : La grosse mise au point en direct !

Si Roberto De Zerbi a rapidement su gagner le coeur des supporters de l’OM, l’entraîneur du club phocéen a également ses détracteurs. Dernièrement, c’est Christophe Dugarry qui n’avait pas été tendre à l’égard de l’Italien. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et voilà que le champion du monde 98 a été accusé d’être trop dur avec De Zerbi. Il a alors tenu à s’expliquer.

Christophe Dugarry n’est pas le plus grand fan du travail de Roberto De Zerbi à l’OM et il n’avait pas hésité à le faire savoir. Dernièrement, le champion du monde 98 n’avait ainsi pas mâché ses mots, lâchant : « Je ne comprends pas ce qu’il fait, son organisation. Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs, quand il les fait jouer deux fois, ce n’est pas le même poste. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qu’il fait ce monsieur ».

« Je ne me trouve pas dur avec De Zerbi, je me trouve exigeant » Au micro de RMC, Christophe Dugarry est revenu sur ce clash avec Roberto De Zerbi. Accusé d’être dur envers l’entraîneur de l’OM, il a alors répondu : « Je ne me trouve pas dur avec De Zerbi, je me trouve exigeant. Je pense que cette exigence doit être une donnée essentielle quand on parle du club le plus populaire de France. Toujours avec un souci d’exigence, quand je parle de l’OM et De Zerbi, quand ils sont bons ou inspirés, je n’ai pas peur de le dire. Quand ça ne me plait pas, quand je les trouve mauvais, ennuyeux, pas à la hauteur, que De Zerbi n’est pas à la hauteur, je le dis de la même manière. Je suis toujours de bonne foi. Après, on a le droit de ne pas être d’accord avec moi ».