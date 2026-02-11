«McCourt en a marre» : Ces millions d’euros de perdus qui rendent fou le propriétaire de l’OM

Alors qu’il a racheté le club en octobre 2016, cela fait presque 10 ans que Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. L’homme d’affaires américain a déjà consenti a des investissements importants depuis que le club marseillais est en sa possession, mais en a désormais assez, lui qui a perdu entre 600 et 700 millions d’euros.
En octobre 2016, Frank McCourt devenait officiellement le propriétaire de l’OM et lançait son fameux « Champions Project ». « Il va falloir gagner, il va falloir mettre des sous ! Puisque vous en avez, c’est ce que vous ferez », lui avait lancé celui qui était alors maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, décédé le 20 mai 2024. Ce que l’homme d’affaires américain a fait, même si cet investissement en s’est pas concrétisé par le moindre trophée jusqu’à maintenant.
« J’ai investi 750 millions de dollars dans le club »
« Je vais entamer ma dixième saison à l’OM. J’ai investi 750 millions de dollars dans le club (environ 640M€) », rappelait Frank McCourt en juin dernier dans un entretien accordé au JDD. « Je ne suis ni une société de capital-investissement ni un Etat. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille. » Le propriétaire de l’OM assurait alors que le club était « stable. Mon travail consiste à faire en sorte qu’il le demeure dans un championnat très instable. »
« McCourt ne veut plus signer de chèque en blanc de 50-60 millions »
Frank McCourt a en revanche assez d’investir autant d’argent. C’est d’ailleurs pourquoi il a demandé aux dirigeants de l’OM de vendre pour 50M€. « McCourt a demandé de vendre. McCourt a demandé 50 bâtons de vente. Info sûre et certaine, c’est que McCourt ne veut plus signer de chèque en blanc de 50-60 millions. Oui, c’est fragile, mais la situation s’est améliorée. Parce que sous Eyraud, ça perdait 90 millions, il ne faut jamais l’oublier. McCourt aujourd’hui, il en a marre. Il a perdu 600 ou 700 millions, et oui. Parce que les gens qui l’ont conseillé se sont foutus de lui », a indiqué le journaliste Romain Molina dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.