«McCourt en a marre» : Ces millions d’euros de perdus qui rendent fou le propriétaire de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a racheté le club en octobre 2016, cela fait presque 10 ans que Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. L’homme d’affaires américain a déjà consenti a des investissements importants depuis que le club marseillais est en sa possession, mais en a désormais assez, lui qui a perdu entre 600 et 700 millions d’euros.

En octobre 2016, Frank McCourt devenait officiellement le propriétaire de l’OM et lançait son fameux « Champions Project ». « Il va falloir gagner, il va falloir mettre des sous ! Puisque vous en avez, c’est ce que vous ferez », lui avait lancé celui qui était alors maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, décédé le 20 mai 2024. Ce que l’homme d’affaires américain a fait, même si cet investissement en s’est pas concrétisé par le moindre trophée jusqu’à maintenant.

Départ de De Zerbi : L’OM fait fuiter une information (et ce n’est pas rassurant) https://t.co/6zaR0YtKIe — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

« J’ai investi 750 millions de dollars dans le club » « Je vais entamer ma dixième saison à l’OM. J’ai investi 750 millions de dollars dans le club (environ 640M€) », rappelait Frank McCourt en juin dernier dans un entretien accordé au JDD. « Je ne suis ni une société de capital-investissement ni un Etat. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille. » Le propriétaire de l’OM assurait alors que le club était « stable. Mon travail consiste à faire en sorte qu’il le demeure dans un championnat très instable. »