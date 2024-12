L'OM veut faire tomber le PSG, la fin d'une série noire ?

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi pourrait-il être l'entraîneur qui mettra un terme à la longue disette des trophées de l'OM qui remonte à 2012 pour la Coupe de la Ligue et à 2010 pour le dernier titre de Ligue 1. 14 ans depuis la dernière fête des supporters de l'OM pour le championnat de France. L'Olympique de Marseille a un objectif clair que ce soit au niveau du staff technique ou bien du vestiaire : mettre le holà à la suprématie parisienne.

Depuis le début de l'ère QSI initiée en 2011 avec le rachat du club par les Qataris, le titre de champion de France n'a échappé qu'à trois reprises au PSG : en 2012 avec le sacre surprise de Montpellier, en 2017 avec la génération dorée de Leonardo Jardim à l'AS Monaco comprenant l'éclosion de Kylian Mbappé et en 2021 avec le succès du LOSC de Christophe Galtier.

L'OM aimerait détrôner le PSG selon De Zerbi

Ce qui signifie que le Champions Project mis en place par l'OM à l'automne 2016 pour aller titiller le Paris Saint-Germain ne s'est jamais concrétisé. C'est une anomalie que la nouvelle tête de gondole de l'Olympique de Marseille qu'est Roberto De Zerbi souhaite rectifier. En août dernier, au cours d'un entretien avec L'Equipe, l'entraîneur de l'OM qui a signé un contrat de trois ans soit jusqu'à l'été 2027 a confié avoir pour objectif de mettre un terme à la suprématie du Paris Saint-Germain en Ligue 1 en allant chercher un titre de champion à terme.

«On a un coach qui veut ça. On a les joueurs qui travaillent beaucoup pour ça»

Troisième de Ligue 1 à trois points de l'AS Monaco qui compte un match en plus, l'OM est toujours le coup et pourrait revenir à cinq points du PSG en cas de victoire sur la pelouse de l'ASSE ce dimanche soir. Pour Téléfoot, Luis Henrique a avoué qu'il souhaiterait clore la série noire de 14 ans sans titre de champion de France pour l'Olympique de Marseille.

« Le dernier titre en Ligue 1 en 2010 ? Oui ça fait longtemps. Mais je pense que là on a tout. On a un coach qui veut ça. On a les joueurs qui travaillent beaucoup pour ça. Et on a l'envie de ça ».