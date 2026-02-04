L’OM prêt à faire comme le PSG : Cette surprise que Roberto De Zerbi n’exclut pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victorieux du Stade Rennais (3-0) mardi soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille s’est donné de l’air en Coupe de France, une semaine après l’humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3) qui avait provoqué l’élimination en Ligue des champions. Le club phocéen a désormais rendez-vous avec le PSG, et Roberto De Zerbi pourrait prendre une décision surprenante au Parc des Princes.

L’Olympique de Marseille n’avait clairement pas le droit à l’erreur mardi soir, sur la pelouse du Vélodrome. A peine une semaine après l’élimination en Ligue des champions, les joueurs de Roberto De Zerbi retrouvaient pour la première fois leurs supporters à l’occasion du huitième de finale de Coupe de France remporté face à Rennes (3-0). Désormais, un gros morceau attend l’OM avec le Classique de la Ligue 1 contre le PSG, au Parc des Princes.

De Zerbi prêt à changer de gardien ? Et pour ce choc, Roberto De Zerbi pourrait réserver une surprise avec la titularisation de Jeffrey De Lange dans les cages. Selon RMC, une réflexion est en cours au sein de l’OM alors que Geronimo Rulli enchaîne les prestations inquiétantes, comme ce fut encore le cas samedi sur la pelouse du Paris FC (2-2), l’Argentin provoquant un penalty en fin de match. « Je ne sais pas si Rulli, à 32 ans, manque de confiance en lui, c’est un problème grave pour lui. Je pense qu’il n’a commis que deux erreurs, comme nous en commettons tous, mais je ne pense pas que ce soit un manque de confiance. Sinon, ce serait grave, car si Rulli, qui a 32 ans, perd confiance en lui à cause de deux erreurs… Alors nous devrions nous inquiéter », avait réagi Roberto De Zerbi.