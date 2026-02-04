L’OM prêt à faire comme le PSG : Cette surprise que Roberto De Zerbi n’exclut pas !

Victorieux du Stade Rennais (3-0) mardi soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille s’est donné de l’air en Coupe de France, une semaine après l’humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3) qui avait provoqué l’élimination en Ligue des champions. Le club phocéen a désormais rendez-vous avec le PSG, et Roberto De Zerbi pourrait prendre une décision surprenante au Parc des Princes.
L’Olympique de Marseille n’avait clairement pas le droit à l’erreur mardi soir, sur la pelouse du Vélodrome. A peine une semaine après l’élimination en Ligue des champions, les joueurs de Roberto De Zerbi retrouvaient pour la première fois leurs supporters à l’occasion du huitième de finale de Coupe de France remporté face à Rennes (3-0). Désormais, un gros morceau attend l’OM avec le Classique de la Ligue 1 contre le PSG, au Parc des Princes.
De Zerbi prêt à changer de gardien ?
Et pour ce choc, Roberto De Zerbi pourrait réserver une surprise avec la titularisation de Jeffrey De Lange dans les cages. Selon RMC, une réflexion est en cours au sein de l’OM alors que Geronimo Rulli enchaîne les prestations inquiétantes, comme ce fut encore le cas samedi sur la pelouse du Paris FC (2-2), l’Argentin provoquant un penalty en fin de match. « Je ne sais pas si Rulli, à 32 ans, manque de confiance en lui, c’est un problème grave pour lui. Je pense qu’il n’a commis que deux erreurs, comme nous en commettons tous, mais je ne pense pas que ce soit un manque de confiance. Sinon, ce serait grave, car si Rulli, qui a 32 ans, perd confiance en lui à cause de deux erreurs… Alors nous devrions nous inquiéter », avait réagi Roberto De Zerbi.
« Tous les joueurs peuvent être titulaires, De Lange aussi »
Interrogé après le succès contre Rennes sur la concurrence entre ses deux gardiens, Roberto De Zerbi n’avait écarté aucune option : « Tous les joueurs peuvent être titulaires, De Lange aussi. Rulli est dans une période un peu plus difficile mais il a toujours la bonne attitude, il est toujours généreux, toujours pro, avec la bonne mentalité. Il peut rater. Il a fait beaucoup de miracles en un an et demi, il peut aussi faire quelques erreurs ».
Roberto De Zerbi va-t-il finir par faire comme Luis Enrique, qui a décidé de placer Lucas Chevalier sur le banc en raison de sa méforme, au profit de Matveï Safonov ? Avant d’affronter le PFC, De Zerbi avait pourtant fait part de ses doutes concernant une alternance entre ses deux gardiens. « Il a toujours été très positif. On est arrivé ensemble, ça lui arrive aussi de faire des erreurs, ça ne change en rien ma confiance. Je n'aime pas alterner les gardiens. J'ai deux gardiens de haut niveau », confiait l'Italien. Réponse dimanche soir.