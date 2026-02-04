L’OM clashé par un célèbre consultant, ça ne passe pas : «ce monsieur l’ouvre beaucoup»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cet hiver, l’OM a dit au revoir à 10 joueurs en incorporant quatre nouvelles recrues dans l’effectif de Roberto De Zerbi qui s’est dernièrement plaint de l’instabilité à Marseille pour travailler. Ce roulement perpétuel de joueurs dans l’équipe première dérange une icône de l’OM devenue consultant et donc enclin à la critique lorsqu’il faut analyser l’actualité de l’Olympique de Marseille. Ce qui lui a valu un recadrage sur les réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille, à l’instar du PSG, fait beaucoup parler dans les médias. Les deux clubs historiquement rivaux sont les têtes d’affiche du championnat de France et sont vendeurs dans la presse. D’autant plus que leurs anciens joueurs sont particulièrement exposés dans diverses émissions. Rien que sur RMC, dans le programme Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen représente le Paris Saint-Germain lorsqu’Eric Di Meco et Christophe Dugarry sont des ex-joueurs de l’Olympique de Marseille.

Eric Di Meco n’épargne pas Roberto De Zerbi, pointé du doigt pour ses choix et son management 💥 pic.twitter.com/boeX2gQ6UK — Onze Mondial (@OnzeMondial) February 3, 2026

«Comment tu peux t’attacher à une équipe qui change 20 joueurs et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire ?» Alors forcément, l’actualité du PSG et de l’OM est particulièrement décryptée par les consultants en question. Champion d’Europe avec le club marseillais en 1993, Eric Di Meco ne mâche pas souvent ses mots lorsqu’il s’agit d’apporter un jugement critique envers l’Olympique de Marseille et sa direction. En septembre dernier, Di Meco s’en prenait à Medhi Benatia, directeur du football de l’institution phocéenne et au président Pablo Longoria. « Comment tu peux t’attacher à une équipe qui change 20 joueurs et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire ? Tu as l’impression qu’ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c’est de faire des transferts, ce n’est pas que l’équipe progresse, nous fasse rêver et gagne ». Rebelote la semaine dernière après l’élimination de l’OM en Ligue des champions. Cette fois-ci, c’est l’attitude des dirigeants marseillais qui a été pointée du doigt par l’ancien défenseur. « J’ai vu des images terribles sur le banc de touche avec des dirigeants qui regardent le match sur le téléphone et qui gueulaient parce que l'arbitre ne sifflait pas à Benfica. Mais quand tu as fait ça (la prestation à Bruges), ne regarde pas les autres matchs. Regarde-toi. »