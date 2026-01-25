L’embrouille en plein match : Ça chauffe avec un joueur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le choc de cette 19e journée de Ligue 1 avait lieu au Vélodrome samedi soir, à l’occasion de la confrontation entre l’OM et le RC Lens. Un match très important pour les deux équipes, que les Olympiens ont remporté (3-1), et les esprits se sont d’ailleurs échauffés entre deux joueurs des deux équipes.

Alors que le RC Lens était en déplacement sur la pelouse de l’OM (3-1) samedi soir, Florian Thauvin était de retour pour la première fois au Vélodrome depuis son départ à l’été 2021. L’international français (13 sélections) a porté le maillot marseillais à 281 reprises, pour 86 buts et 62 passes décisives, mais il n’était pas le seul pour qui cette rencontre était particulière.

Ça a chauffé entre Medina et Sarr En effet, c’était également le cas pour Facundo Medina. Le défenseur âgé de 26 ans a joué pour le RC Lens durant cinq saisons, entre 2020 et 2025, avant de rejoindre l’OM l’été dernier. Comme on peut le voir sur une séquence diffusée sur les réseaux sociaux par Ligue 1+, l’international argentin (7 sélections) s’est d’ailleurs chauffé avec son ancien coéquipier Malang Sarr. Sur un coup de pied arrêté en faveur des Lensois, les deux hommes se sont bousculés à plusieurs reprises, obligeant Benoît Bastien, arbitre de la rencontre, à intervenir afin de leur demander de se calmer.