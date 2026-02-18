La menace plane pour ce départ à l'OM : Un Marseillais prévient, «il ne faudra pas pleurer»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la crise à l'OM est désormais bien établie, les supporters réclament un départ important. Mais cela agace l'une icone du club phocéen qui estime qui cela venait à se produire, ce serait une catastrophe pour l'OM.

Quelques jours après la déroute au Parc des Princes contre le PSG (0-5) et le départ de Roberto De Zerbi, l'OM recevait Strasbourg et les Marseillais ont été accueillis dans un climat hostile par le Vélodrome. Des banderoles réclamaient ainsi de nombreux départs, à commencer par celui de Frank McCourt, Mais pour Eric Di Meco, ce serait une catastrophe pour l'OM.

Par contre on peut tout critiquer mais la banderole sur McCourt dans le contexte actuel, c'est quand même mal placé.



Heureusement qu'on a un actionnaire avec des reins aussi solides. pic.twitter.com/tKdRQDqbmv — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 14, 2026

Di Meco s'agace « Le supporter, c’est l’âme du club, c’est celui qui reste… Ils vont tous passer, tous. Les seuls qui restent, c’est eux. Sauf qu’à un moment donné, tu peux avoir une responsabilité. J’avoue que par rapport à ce qu’on a connu (en tant que joueurs à Marseille), on a connu des moments difficiles, et je peux vous dire que le stade Vélodrome est pacifié », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.