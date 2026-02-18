La menace plane pour ce départ à l'OM : Un Marseillais prévient, «il ne faudra pas pleurer»

Alors que la crise à l'OM est désormais bien établie, les supporters réclament un départ important. Mais cela agace l'une icone du club phocéen qui estime qui cela venait à se produire, ce serait une catastrophe pour l'OM.
Quelques jours après la déroute au Parc des Princes contre le PSG (0-5) et le départ de Roberto De Zerbi, l'OM recevait Strasbourg et les Marseillais ont été accueillis dans un climat hostile par le Vélodrome. Des banderoles réclamaient ainsi de nombreux départs, à commencer par celui de Frank McCourt, Mais pour Eric Di Meco, ce serait une catastrophe pour l'OM.
Di Meco s'agace
« Le supporter, c’est l’âme du club, c’est celui qui reste… Ils vont tous passer, tous. Les seuls qui restent, c’est eux. Sauf qu’à un moment donné, tu peux avoir une responsabilité. J’avoue que par rapport à ce qu’on a connu (en tant que joueurs à Marseille), on a connu des moments difficiles, et je peux vous dire que le stade Vélodrome est pacifié », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Il ne faudra pas pleurer»
« Quand tu perds 3-0 contre Liverpool et que les joueurs font le tour d’honneur, que les supporters les applaudissent, je n’ai jamais vu ça de ma vie… Il y a 65000 mecs tous les week-ends, qui sont très gentils… Et tu peux tout dire en tant que supporter, bien sûr. Sauf qu’on peut quand même leur dire que quand ils attaquent l’actionnaire qui a mis 600M€ et qui a donné les coudées franches aux dirigeants, c’est un peu fort, c’est un peu gros… Surtout, il ne faudra pas pleurer un jour s’il s’en va, et qu’on se retrouve avec un gougnafier comme il y a eu à Lyon, à Bordeaux, à Sochaux… Là, il ne faudra pas pleurer ! Le problème c’est que les mecs perdent la mémoire rapidement ! », ajoute Eric Di Meco.