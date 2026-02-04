«J’ai connu ça...» : La voiture d'un joueur de l'OM brûlée par des supporters, «c'est allé beaucoup trop loin»

Axel Cornic

La tension monte à l’Olympique de Marseille, après l’élimination en Ligue des Champions et les mauvais résultats en Ligue 1. Certains annoncent même une possible rupture avec les supporters, avec une réunion qui a été organisée pour les rencontrer tout récemment. L’issue aurait été plutôt favorable, ce qui ne manque pas d'étonner certains anciens du club, qui se remémorent d’une époque beaucoup plus compliquée...

C’est bien connu, le public marseillais est très chaud. On ne compte plus les dérapages qu’il a pu y avoir autour de l’OM au fil des années et même récemment, après l’élimination en Ligue des Champions, certains joueurs craignaient un accueil glacial pour leur retour au Vélodrome. Mais finalement, tout semble déjà être rentré dans l’ordre.

Roberto De Zerbi : L’OM fait fuiter son départ dans la presse ? https://t.co/XXbeazmGba — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

« Ils s’attendent à quoi les dirigeants ? » Car avant le huitième de finale de Coupe de France ce mardi, l’OM a souhaité rencontrer des représentants des groupes de supporters, afin de calmer les choses. La réunion se serait bien passée, ce qui semble être à des kilomètres de ce que certains anciens du club ont pu connaitre dans des telles circonstances. « Le club veut désamorcer quoi ?! Ils s’attendent à quoi les dirigeants ? Qu’est-ce qu’ils recherchent ? Si c’est pour mettre les joueurs face à leurs responsabilités devant les supporters… » s’est emporté Christophe Dugarry, sur RMC.