«Impossible de dire non», le prochain entraîneur de l’OM a déjà vendu la mèche ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’était attendu, c’est désormais officiel, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM. Délaissé par une grande partie de son vestiaire, le coach italien a fait ses valises. Et alors qu’un nom commence à revenir avec insistance pour sa succession, ce dernier rêvait déjà du club marseillais il y a deux ans. Explications.

La seconde partie de saison sera scrutée avec attention du côté de l’OM. En effet, Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions dans la nuit de mardi à mercredi, laissant planer une vague d’incertitude autour du club phocéen. Cependant, la direction semble avoir rapidement dressé une liste de profils pouvant rapidement remplacer l’Italien. Et à en croire les indiscrétions de plusieurs médias, Habib Beye serait le candidat numéro un, et aurait déjà été approché par l'OM.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇸🇳 #Ligue1 |



❗️Habib Beye est actuellement le favori pour prendre la succession de Roberto De Zerbi



Avec @sebnonda https://t.co/nvBnaB1HUk pic.twitter.com/tgTrBb5XeO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 11, 2026

Habib Beye pourrait retrouver l’OM Tout juste débarqué du Stade Rennais, le Sénégalais évoquait déjà une possible arrivée à l’OM en 2024. « J'ai des ambitions pour entraîner au plus haut niveau et forcément, quand on voit les clubs qui m'ont sollicité, je me pose la question de savoir si c'est pas le moment d'aller au plus haut niveau. J'ai la liberté aujourd'hui de choisir. Je vais écouter le projet du Red Star mais quand vous êtes ambitieux, vous avez envie d'aller au plus haut niveau. Je me pose la question mais je n'ai pas encore la réponse », déclarait ainsi Habib Beye au micro de l’émission Génération After, avant d’évoquer la question chaude autour de l’OM.