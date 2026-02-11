«Impossible de dire non», le prochain entraîneur de l’OM a déjà vendu la mèche ?

C’était attendu, c’est désormais officiel, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM. Délaissé par une grande partie de son vestiaire, le coach italien a fait ses valises. Et alors qu’un nom commence à revenir avec insistance pour sa succession, ce dernier rêvait déjà du club marseillais il y a deux ans. Explications.
La seconde partie de saison sera scrutée avec attention du côté de l’OM. En effet, Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions dans la nuit de mardi à mercredi, laissant planer une vague d’incertitude autour du club phocéen. Cependant, la direction semble avoir rapidement dressé une liste de profils pouvant rapidement remplacer l’Italien. Et à en croire les indiscrétions de plusieurs médias, Habib Beye serait le candidat numéro un, et aurait déjà été approché par l'OM.
Habib Beye pourrait retrouver l’OM
Tout juste débarqué du Stade Rennais, le Sénégalais évoquait déjà une possible arrivée à l’OM en 2024. « J'ai des ambitions pour entraîner au plus haut niveau et forcément, quand on voit les clubs qui m'ont sollicité, je me pose la question de savoir si c'est pas le moment d'aller au plus haut niveau. J'ai la liberté aujourd'hui de choisir. Je vais écouter le projet du Red Star mais quand vous êtes ambitieux, vous avez envie d'aller au plus haut niveau. Je me pose la question mais je n'ai pas encore la réponse », déclarait ainsi Habib Beye au micro de l’émission Génération After, avant d’évoquer la question chaude autour de l’OM.
« Quel entraîneur va dire non à Marseille ? »
« On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C'est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Mais je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l'entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? », s’interrogeait le jeune entraîneur sénégalais, qui pourrait donc retrouver le Vélodrome d’ici peu…