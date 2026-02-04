«Il y avait eu des menaces» : La réunion de crise qui tourne mal à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En début de semaine, une réunion entre dirigeants, joueurs et staff de l’OM a eu lieu avec les supporters, à la demande de ces derniers, après l’élimination en Ligue des champions. Une initiative qui ne plaît pas à tout le monde, notamment à un ancien olympien qui en a fait l’expérience lors de son passage à Marseille et n’en garde pas un bon souvenir.

« La rencontre avec les supporters a fait du bien à tout le monde, surtout aux nouveaux. » Après la victoire face au Stade Rennais (3-0) et la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur la réunion avec les supporters qui a eu lieu lundi. L’attaquant de l’OM en tire du positif et estime que ceux arrivés récemment à Marseille ont « compris l’importance du lien entre le public et l’équipe. »

«J’ai connu ça à Marseille, ça avait plus que débordé» Si cette réunion s’est bien passée, cela n’a pas toujours été le cas à l’OM, notamment lors du passage de Christophe Dugarry (1997-2000), pour qui elles sont rarement constructives. « L’idée au départ paraît bonne et plutôt intéressante. Mais ce qui me dérange, c’est que ça ne reste jamais courtois, ça se transforme en coup de pression. J’ai connu ça à Marseille, ça avait plus que débordé, il y avait eu des menaces. C’est ce qui me dérange. Et s’il faut attendre ce genre de réunion pour que les joueurs comprennent ce qu’est l’OM, je trouve ça encore pire. Ce n’est jamais bon enfant », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.