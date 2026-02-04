Robert De Zerbi accuse un joueur de l'OM devant les journalistes : «C’est un manque de respect assez hallucinant»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la défaite face au Club Bruges (3-0) et l’élimination en Ligue des champions, puis le match concédé face au Paris FC (2-2), Roberto De Zerbi a décidé d’écarter un de ses joueurs. L’entraîneur de l’OM a expliqué ses raisons en conférence de presse, mais cette gestion n’est pas au goût de tout le monde.

L’OM s’est donné un peu d’air mardi soir en s’imposant lors de la réception du Stade Rennais (3-0), décrochant ainsi son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une victoire qui intervient dans un contexte tendu en raison de l’élimination en Ligue des champions la semaine dernière après un match complètement raté à Bruges (3-0), puis d’un nul concédé dans les derniers instants samedi contre le Paris FC (2-2), alors que les Olympiens avaient deux buts d’avance.

« 𝟮𝟴/𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗢𝗡 𝗡’𝗢𝗨𝗕𝗟𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗦… »



« 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗘́, 𝗗’𝗔𝗠𝗕𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗦… 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦 ! 𝗛𝗢𝗡𝗧𝗘 𝗔̀ 𝗩𝗢𝗨𝗦 ! »



Les banderoles affichées par les supporters de l’OM dans les… pic.twitter.com/1BzQivGo4s — Actu Foot (@ActuFoot_) February 3, 2026

Murillo rétrogradé en réserve et poussé vers la sortie Un succès auquel Amir Murillo n’a pas participé. L’international panaméen (90 sélections) a été écarté du groupe dimanche, rétrogradé en équipe réservé et invité à se trouver un nouveau club. « La question est très simple: je pense que tout le monde voit des buts sur des touches, à la fin des matchs… L'erreur footballistique je l'accepte mais il y a une chose que je veux voir: la faim. Je veux que tout le monde la voie. Si je prends une décision de ce genre, c'est sûrement que j'ai mes raisons », a expliqué Roberto De Zerbi lundi en conférence de presse.

« C'est l'un des rares joueurs qui est venu chez moi pour manger » L’entraîneur de l’OM ajoutait : « Murillo c'est une belle personne, je l'aime beaucoup. S'il n'a pas faim - et c'est pareil pour tout le monde - il ne joue pas. Si après le 3-0, je vois deux joueurs qui discutent sur le terrain à Paris, ça m'énerve. Il faut courir, ne pas se plaindre, ne pas parler, s'excuser et courir avec la faim. C'est l'un des rares joueurs qui est venu chez moi pour manger. Il sait le nombre d'accolades je lui ai faites. Mais il doit comprendre (...) Tout le monde doit être dans le même bateau. »