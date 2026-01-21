Greenwood : Samir Nasri annonce son remplaçant, un crack arrive à l'OM !

A la peine à Arsenal, Ethan Nwaneri est sur le point de rejoindre l'OM, et ce, sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Interrogé sur le transfert du crack de 18 ans à l'OM, Samir Nasri a annoncé qu'il pourrait prendre la place de Mason Greenwood sur l'aile droite.
En cruel manque de temps de jeu à Arsenal, Ethan Nwaneri est en passe de signer à l'OM. En effet, le club phocéen a convaincu la pépite de 18 ans de venir à Marseille cet hiver, et ce, sous la forme d'un prêt sans option d'achat.
OM : Nwaneri à la place de Greenwood sur l'aile droite ?
Présent sur le plateau du Canal Champions Club ce mercredi soir, Samir Nasri a pris position sur l'arrivée d'Ethan Nwaneri à l'OM. Selon l'ancien pensionnaire du club marseillais, l'attaquant d'Arsenal peut remplacer Mason Greenwood sur l'aile droite de Roberto De Zerbi.
«Je pense qu’il peut mettre Greenwood un peu plus axial»
« J’aime énormément. C’est un très bon joueur. C’est un gros coup de la part de Marseille, même si c’est un prêt sans option d’achat. Je ne voyais pas Arsenal mettre une option d’achat, c’est un grand talent sur qui ils misent énormément. C’est un joueur qui est capable de jouer sur le côté droit ou plus axial. Je pense qu’il peut être sur le côté droit, mettre Greenwood un peu plus axial. Franchement, c’est un joueur qui est très bon techniquement, qui est explosif, il tient bien sur ses jambes. Très bon joueur », s'est enflammé Samir Nasri sur Canal +.